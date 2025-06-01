Путин назвал продвижение семейных ценностей приоритетом России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, передает ТАСС. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства особо отметил, что повышение благосостояния граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание детей и создание условий для раскрытия их талантов являются ключевым общенациональным приоритетом.

Путин подчеркнул: «Повышение благосостояния граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание детей, создание условий для раскрытия их талантов – наш ключевой общенациональный приоритет. От слаженной работы, плодотворного партнерства государства и общества по этим важнейшим вопросам прямо зависят наше будущее, укрепление государственности и суверенитета России».

Президент отметил, что День защиты детей отмечается по всей стране с особой теплотой, а главные торжества проходят в Москве. В столице встречают детей из разных регионов России, а также из Киргизии и Белоруссии. Российский детский фонд подготовил для гостей насыщенную программу, включающую посещение театров, музеев и достопримечательностей столицы.

Путин обратил внимание на поддержку, которую фонд оказывает детям участников специальной военной операции, и пожелал всем гостям радостного настроения и ярких впечатлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России сформировали стратегическую систему поддержки детей. На ВДНХ в Москве открылся фестиваль «Движения Первых». Мантуров по поручению Путина передал автобус Sollers Atlant семье из Ингушетии.