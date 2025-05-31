Фестиваль «Движения Первых» стартовал на ВДНХ в Москве

Tекст: Вера Басилая

На ВДНХ стартовал фестиваль «Движения Первых», приуроченный к Международному дню защиты детей.

В Москву на праздник приехали более 2 тыс. школьников и студентов из России и еще 26 стран мира. На протяжении двух дней участников ждет насыщенная программа – работа двух сцен, шествие дружбы, встречи с олимпийскими чемпионами и концерты популярных артистов.

Фестиваль открылся на площади фонтана «Дружба народов» торжественной церемонией, на которой с видеообращением выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил с наступающим Международным днем защиты детей родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников – всех, кто отдает детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом.

«Такие крепкие, дружные семьи были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России, ее граждан остаются непреложными, как бы кто ни пытался их оспорить или отменить», – заявил президент.

Почетным гостем церемонии стал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, который пожелал школьникам провести летние каникулы с пользой и объявил фестиваль открытым.

Одним из ключевых моментов открытия стало вручение паспортов в рамках программы «Мы – граждане России!». Свои первые паспорта получили 23 юных участника и пообещали быть достойными гражданами страны.

Символом года и талисманом фестиваля стал щенок Лапа, придуманный школьником из Чувашии.

На церемонии открытия были номера артистов движения, участников всероссийского хора Первых, а также специальные музыкальные подарки от Полины Гагариной, YNNI, Маши Мировой и других. Артисты исполнили композиции о дружбе, семье и России, а кульминацией стало совместное исполнение «Ветра перемен» и появление символической карусели детства.

Программой фестиваля предусмотрены мастер-классы, спортивные активности, творческие номера и образовательные лекции от известных спикеров.

Помимо культурной и образовательной программы на фестивале проходят встречи детских и молодежных организаций из 27 стран, обсуждаются форматы международного сотрудничества и перспективы развития.

Центральной площадкой стал ВДНХ, но мероприятия проходят во всех 89 регионах страны, чтобы каждый мог присоединиться к празднику детства и будущего России.