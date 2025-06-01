Россия сформировала стратегическую систему поддержки детей

Tекст: Андрей Резчиков

В России порядка 40 млн молодых людей, поэтому празднованию Дня защиты детей всегда уделяется большое внимание. В городах по всей стране пройдут праздники и различные мероприятия с участием юных талантов и звезд. Только в Москве состоятся несколько десятков крупных событий. Но праздник – еще и веский повод проанализировать усилия властей по защите материнства и детства. Как отмечают наблюдатели, реализуемая властями в последние два десятилетия молодежная политика позволяет формировать условия для максимального раскрытия потенциала подрастающего поколения.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой в стране, а в работе с молодежью «необходимо полностью исключить формализм и казенщину» – чутко слышать запросы ребят. При этом культ матери в семье оправдан, но важно не забывать о значимой роли мужчины. В России давно обсуждается возможность внедрения льгот для отцов в многодетных семьях.

Сейчас в России насчитывается более 15 млн семей, в которых воспитываются почти 30 млн детей. В том числе 2,7 млн – многодетные семьи, где воспитываются почти 8,1 млн детей, то есть каждый четвертый российский ребенок растет в многодетной семье.

«Для Владимира Путина вопросы развития подрастающего поколения являются стратегическим приоритетом, этому посвящено множество решений, начиная с внесения в 2020 году поправок в Конституцию о том, что воспитание детей является заботой государства. Задач много, но все они направлены на то, чтобы наши дети получали качественное образование, были достойными гражданами своей страны и имели равные возможности для развития», – считает политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальный исследований (ЭИСИ).

Эксперт особо отметил реализованный в период с 2019 по 2024 годы нацпроект «Образование» и инициированные Путиным в прошлом году нацпроекты «Семья» и «Молодежь и дети»:

«Направленность этих нацпроектов многоаспектна. Это решение демографической проблемы и поддержка семей с детьми, особенно многодетных, создание комфортных условий для воспитания подрастающего поколения».

Шаповалов указал на преемственность в реализации этой политики на протяжении последних 20 лет, начиная с введения материнского капитала. «Сюда же нужно добавить семейную ипотеку, льготы и преференции многодетным семьям. Помимо материальной поддержки семей с детьми запущен целый ряд всероссийских конкурсов, например, «Это у нас семейное», «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена» и другие», – перечислил собеседник.

Одновременно предпринимаются усилия по созданию максимально комфортных условий для счастливого детства, обеспечения «всестороннего развития детей, выявления и поддержки талантов, детей из нуждающихся семей». «Создается инфраструктура для детей с ограниченными возможностями здоровья. В совокупности все это работает на повышение качества жизни, создание условий для всестороннего развития каждого ребенка», – подчеркнул политолог.

Еще одна задача – это качественное образование, которое является ступенью для дальнейшей профориентации и успешной реализации в жизни. Россия входит в десятку ведущих стран мира по качеству образования. «В рамках нацпроекта «Образование» открыто 1,2 тыс. новых школ, сотни школ отремонтированы. Появилось свыше миллиона мест для получения дополнительного образования, созданы условия для технического развития – в России открыто более 300 технопарков. В настоящее время нет проблем ни с бассейнами, ни со спортивными секциями», – добавил Шаповалов.

Не менее важным эксперт назвал патриотическое воспитание, потому что нынешние дети через 15-20 лет будут основой общества, созидателями и защитниками родины, им предстоит принимать и исполнять политические и управленческие решения:

«Для нас важно, чтобы дети в полной мере получили основы общероссийской идентичности, были воспитаны на примерах из нашей славной истории, любили родину и делали все для ее процветания».

В каждой школе была введена ставка советника по воспитанию, еженедельно школьники присутствуют при поднятии флага и исполнении государственного гимна. «Нынешние школьники знают слова гимна гораздо лучше, чем старшее поколение. Для ребят действует цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Не менее важно, что появились единые учебники – и не только по истории, они готовятся по всем школьным дисциплинам, что повышает качество образования, помогает формировать настоящего патриота и гражданина страны», – считает эксперт.

Шаповалов особо отметил деятельность уникального «Движения первых», которое с 2022 года объединило 11 млн человек. «Это единая система, в которой участвуют не только школьники, но и выпускники. На данный момент движение представлено во всех 89 субъектах РФ, охватывает практически все образовательные учреждения и внеучебные структуры», – пояснил спикер.

По его словам, «Движение первых» создает равные возможности для всестороннего развития, самореализации, творческой и общественной активности детей и молодежи. «Возглавляет движение участник специальной военной операции, Герой России Алексей Орлов. Ребята воспитываются на героических примерах. Важно, что в уставе прописаны ценности движения, они в полной мере соответствуют ценностям нашего общества», – добавил член правления Российской ассоциации политической науки.

Как говорят эксперты в сфере образования и демографии, благодаря последовательному развитию целостной системы поддержки семей с детьми сегодня каждый третий несовершеннолетний охвачен дополнительными мерами социальной поддержки. Все ключевые решения, направленные на поддержку семей, стали частью национального проекта «Семья».

«Самой популярной и полезной мерой семьи с детьми считают материнский капитал. Уверенность семей в этой позиции выросла после того, когда для испытывающих финансовые трудности семей разрешили его использовать на текущее потребление», – отмечает Лидия Овчарова, директор Института социальной политики ВШЭ.

Также растет значимость семейной ипотеки: «Семьи уже привыкли, что ипотечный кредит – наиболее распространенный способ улучшить жилищные условия. С точки зрения влияния на снижение бедности эксперты считают самой эффективной мерой ежемесячное пособие для нуждающихся, предоставляемое в связи с рождением и воспитанием детей».

Семейная ипотека – это спецпрограмма жилищного кредитования для поддержки семей с детьми. Она позволяет приобрести недвижимость на льготных условиях (кредит выдается по ставке до 6% годовых для некоторых категорий родителей) и получить поддержку государства. По словам Овчаровой, многодетные семьи ожидают, что для них появятся льготы или станут бесплатными спортивные секции и другое дополнительное образование.

«В День защиты детей особенно остро осознаешь: настоящая защита ребенка начинается с поддержки его семьи. Анализируя развитие системы социальной помощи в 2024 году, осознаешь, как государственные инициативы постепенно формируют ту самую «безопасную среду детства», о которой мы так часто говорим в преддверии этого праздника», – отметила член комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Саниям Коваль, президент благотворительного фонда помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари солнечный свет», член Общественного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы.

Спикер напомнила, что в этом году размер материнского капитала достиг рекордных 1,1 млн рублей на третьего ребенка: «Для многих семей это не просто финансовая помощь, а реальная возможность улучшить условия, в которых растут дети.

Только представьте: 420 тысяч семей уже в этом году смогли благодаря этим средствам переехать в более просторное жилье или создать образовательный фонд для детей».

Кроме того, со следующего года вводится новая социальная выплата для работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей. Получать ее смогут семьи со среднедушевым доходом в 1,5 величины регионального прожиточного минимума на человека и в случае, если имущество не превышает установленных критериев нуждаемости. Размер выплаты определяется индивидуально. Выплаченный налог за предыдущий год будет пересчитан по ставке 6%, а разница – возвращена единовременным платежом каждому работающему родителю.

Коваль также отметила рост популярности сертификатов на дошкольное образование (620 тыс. получателей), компенсаций детских путевок (1,2 млн заявок) и бесплатное горячее питание (8,3 млн школьников). «Эти программы напрямую влияют на качество жизни детей, давая им возможность развиваться, отдыхать и правильно питаться. Разве не в этом заключается настоящая защита детства?» – задается вопросом эксперт.

Спикер подчеркивает, что лучшее вложение в будущее страны – это инвестиция в условия, в которых растут дети. «И те 683 млрд рублей, выделенные в 2024 году на нацпроект «Семья», – это не просто цифры. Это: – 156 тыс. семей, получивших ипотеку по льготной ставке – 89 тыс. родителей, снявших ипотечную нагрузку после рождения третьего ребенка – 4,2 млн детей стрех-семи лет, регулярно получающих дополнительную поддержку», – добавила собеседница.

По ее словам, главные перспективы связаны с развитием инфраструктуры детства – строительством новых садов, школ и детских поликлиник, с увеличением доступности кружков и секций – с созданием среды, где каждый ребенок, независимо от места рождения и достатка семьи, сможет реализовать свой потенциал.

«В этот праздничный день особенно хочется верить, что объединение усилий государства, общества и самих семей создаст по-настоящему благоприятные условия для роста и развития каждого российского ребенка. Ведь защита детей – это не разовая акция, а ежедневная работа, результаты которой мы увидим в будущем нашей страны», – резюмирует спикер.