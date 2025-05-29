Путин заявил о непреложности семейных ценностей для России

Путин заявил о неизменности семейных ценностей для граждан России

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин заявил о важности семейных ценностей, сообщает РИА «Новости». По его словам, дружные и крепкие семьи были и остаются оплотом и гордостью России.

Выступая на встрече с многодетными семьями, глава государства подчеркнул: «Такие крепкие дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан, остаются непреложными, как бы кто не пытался в современном мире их оспорить или отменить».

Путин также отметил важную роль традиционных ценностей в российском обществе, подчеркнув, что любые попытки их пересмотра обречены на неудачу.

Ранее Путин заявил, что без традиционных ценностей страна утратит свою идентичность.