Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.0 комментариев
Краснов поручил прокурорам оказать помощь пострадавшим в Курской и Брянской областях
Генпрокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам оказать содействие в получении помощи пострадавшими при крушениях поездов в Брянской и Курской областях, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам в Брянской и Курской областях оказывать помощь пострадавшим при крушениях поездов, передает ТАСС. По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в региональных прокуратурах действуют горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. В ведомстве подчеркнули: «По поручению Игоря Краснова прокуроры указанных субъектов оказывают всестороннюю помощь людям, которые пострадали». Руководитель надзорного органа обязал уделять особое внимание вопросам медицинской помощи пострадавшим.
Транспортные прокуроры на местах происшествий координируют работу правоохранительных органов и экстренных служб. Ведется взаимодействие с железнодорожными и автомобильными службами для скорейшего восстановления транспортной инфраструктуры и возобновления движения. Генпрокуратура России также взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам крушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. Следственный комитет России квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт. Обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло в результате подрывов.