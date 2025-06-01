Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.10273 комментария
Песков: Путин обсудил ЧП с брянским мостом с Богомазом и Белозеровым
Президент Владимир Путин поговорил с брянским губернатором Александром Богомазом и с главой РЖД Олегом Белозеровым о ЧП с мостом в регионе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин поговорил с Богомазом и Белозеровым по телефону, сказал Песков, передает ТАСС.
«Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге», – указал представитель Кремля.
Также Песков пояснял, что президент находился в постоянном контакте с силовыми ведомствами после происшествий на железной дороге в Брянской и Курской областях.
Напомним, СКР установил, что обрушение автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Эти преступные деяния квалифицировали как теракты.