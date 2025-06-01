Песков сообщил о ночных докладах Путину по ЧП с поездами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин всю ночь был проинформирован о ситуации с авариями на железнодорожных путях в Курской и Брянской областях, передает ТАСС. Песков сообщил, что глава государства регулярно получал доклады от представителей ФСБ и МЧС.

Песков отметил: «Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна-Калиновка в Курской области произошло обрушение моста во время движения грузового локомотива. Следственный комитет России установил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.