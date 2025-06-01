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    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    10273 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    62 комментария
    1 июня 2025, 11:46 • Новости дня

    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России

    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западным государствам поступил сигнал от президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине окончится на его условиях, пишет Associated Press.

    «Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях», – говорится в материале Associated Press, передает РИА «Новости».

    Также глава российского государства ясно дал понять, что специальная военная операция продлится до того момента, пока условия России не будут приняты.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что российская сторона не допустит повторения сценария Минских соглашений.

    Сам Путин указывал, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» Москву, пытаясь затянуть время.

    29 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой лимузин «Аурус», чтобы она могла вовремя попасть на премьеру спектакля в Большом театре.

    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил: «Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр».

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.

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    29 мая 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о непреложности семейных ценностей для России

    Путин заявил о неизменности семейных ценностей для граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что сильные и сплоченные семьи являются гордостью и опорой страны, несмотря на попытки поставить традиционные ценности под сомнение.

    Путин заявил о важности семейных ценностей, сообщает РИА «Новости». По его словам, дружные и крепкие семьи были и остаются оплотом и гордостью России.

    Выступая на встрече с многодетными семьями, глава государства подчеркнул: «Такие крепкие дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан, остаются непреложными, как бы кто не пытался в современном мире их оспорить или отменить».

    Путин также отметил важную роль традиционных ценностей в российском обществе, подчеркнув, что любые попытки их пересмотра обречены на неудачу.

    Ранее Путин заявил, что без традиционных ценностей страна утратит свою идентичность.

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    31 мая 2025, 18:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    29 мая 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с многодетными семьями президент России Владимир Путин рассказал о главных принципах, поддерживающих его молодость и хорошее самочувствие.

    На вопрос Натальи Лукьяновой из Крыма о том, что помогает ему так хорошо выглядеть, Путин ответил: «Движение, движение». Он отметил, что наличие жизненных целей дисциплинирует и держит в тонусе, особенно если эти цели масштабные, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул: «Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, и мы стремимся их достигать. Это всегда мобилизует. Всегда дисциплинирует. Всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное». Путин добавил, что спорт и режим также имеют значение, но внутренние целевые установки важнее всего. Чем масштабнее задачи, тем сильнее они мобилизуют человека, заключил глава государства.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. Ранее он раскрыл секрет своей высокой работоспособности.

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    29 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита в Москву на парад Победы обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву.

    «Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Вучич сказал, что не хочет сообщать подробности этих обсуждений. Он отметил, что в Сербии создана рабочая группа, которая в сотрудничестве с «российскими партнерами» должна «установить факты».

    Напомним, Служба внешней разведки России обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву. Вучич заявил, что в случае подозрений в возможной переправке сербского вооружения в зону конфликта на Украине контракты на такие поставки будут отменены.

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    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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    30 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81%, при этом 82% опрошенных отметили, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, по данным фонда «Общественное мнение», составил 81%, передает ТАСС. В то же время 82% опрошенных отметили, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    В ходе исследования также выяснилось, что 57% участников позитивно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт выше прошлой недели. Положительную оценку деятельности премьер-министра Михаила Мишустина дали 61% респондентов – этот показатель вырос на три процентных пункта.

    Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 46%, что на два процентных пункта ниже по сравнению с прошлой неделей. Уровень одобрения ЛДПР остался без изменений – 10%, КПРФ поддержали 8% россиян (рост на один процентный пункт), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» поддержали по 3% опрошенных.

    Опрос проводился фондом «Общественное мнение» с 23 по 25 мая среди 1,5 тыс. россиян.

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    31 мая 2025, 02:22 • Новости дня
    Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России
    Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ситуации с допингом в российском спорте наблюдается «чудовищный уровень раздолбайства», заявил советник министра спорта России, комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

    В частности, Губерниев указал на ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой: «Уже президент (России Владимир Путин) обратил внимание на ситуацию с допингом Валиевой, сказал, что это бардак», – передает «Матч ТВ».

    Губерниев раскритиковал российскую «защиту в этом деле». «Дедушка, который то ли был, то ли нет», – отметил он. По его мнению, ситуация свидетельствует о «чудовищном уровне раздолбайства».

    Как подчеркнул Губерниев, если сложившееся положение привлекло внимание даже главы российского государства, то следует «не позориться и навести порядок с допингом». «Я давно к этому призываю», – заявил он.

    Напомним, в ходе заседания совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Путин выразил возмущение тем, что из-за сомнительных методов в спорте возникают ситуации, которые сложно объяснить болельщикам и руководству страны. В частности, он указал на дела Камилы Валиевой и Марии Шараповой.

    Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда, из-за этого были пересмотрены и результаты сборной России на Олимпиаде в Пекине. Допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Высказывалось предположение, что запрещенное вещество случайно попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце.

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    29 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что власти страны уже длительное время рассматривают возможность предоставления льгот для мужчин, воспитывающих нескольких детей.

    Российские власти давно обсуждают возможность внедрения льгот для отцов в многодетных семьях, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями из разных регионов, приуроченной к Дню защиты детей. Президент подчеркнул: «Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим».

    Во время мероприятия в формате видеоконференции одна из участниц, Евгения Радионова из Екатеринбурга, мать десяти детей, напрямую обратилась к главе государства с просьбой поддержать инициативу по введению льгот для отцов в многодетных семьях. Путин заверил, что этот вопрос находится в проработке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой в стране. Путин отметил, что культ матери в семье оправдан, но важно не забывать о значимой роли мужчины. Министерство здравоохранения разъяснило, что оптимальный возраст для рождения детей у женщин составляет от 18 до 35 лет, а курение и высокое потребление алкоголя и кофеина снижают шансы на успешную беременность.

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    29 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране фиксируется увеличение семейных пар, желающих заводить более одного ребенка, и это очень хорошо, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, встреча проходила по видеосвязи.

    «Вы знаете, у нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно», – цитирует президента ТАСС.

    По его словам, ожидаемое количество детей, согласно соцопросам, на уровне более двух, а желаемое – более трех.

    «Это очень хорошая тенденция в обществе складывается», – заключил глава государства.

    В четверг президент начал встречу с многодетными семьями. К онлайн-встрече подключились многодетные семьи из Екатеринбурга, Пензы, Биробиджана, Симферополя, Мелитополя, Калининградской, Кемеровской и Рязанской областей и Ингушетии.

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    29 мая 2025, 16:41 • Новости дня
    Путин пообещал стабилизировать ситуацию в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сделают все возможное для стабилизации обстановки в Запорожской области.

    Выступая на встрече с многодетными семьями, отмеченными государственными наградами, он подчеркнул, что ситуация в регионе непростая, но государство намерено реагировать на вызовы, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Понимаем, что ситуация достаточно непростая в вашем регионе, но все будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше». Эти слова прозвучали в ответ на выступление одной из семей из Запорожской области.

    Глава государства также уточнил, что российские власти будут обеспечивать эффективную реализацию всех программ поддержки, в том числе для многодетных семей, на всей территории России, вне зависимости от места проживания семей.

    На прошлой неделе на линии соприкосновения Запорожской области и ДНР начались бои за освобождение участка, находящегося под контролем украинских военных, в районе Новополя и Зеленого Поля. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запорожское направление вышло из статического состояния. В марте российские силы прорвали оборону противника на Запорожском фронте.

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    30 мая 2025, 20:23 • Новости дня
    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единые рекомендации по увековечению памяти погибших защитников Отечества, включая участников спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

    Перечень поручений, утвержденный Путиным по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», опубликован на сайте Кремля. В документе говорится о необходимости разработки единых рекомендаций по увековечению памяти защитников Отечества, включая погибших на спецоперации.

    Путин также поручил обеспечить меры поддержки для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Белгородской и Курской областях, отдельно обозначив помощь каждому, кто лишился имущества первой необходимости. Президент отметил важность предоставления дополнительных страховых гарантий работникам специализированных охранных предприятий, пострадавших в результате обстрелов территории России украинскими военными формированиями и террористических актов.

    Кроме того, в перечне содержится поручение предусмотреть софинансирование из федерального бюджета строительства, модернизации и капитального ремонта детских спортивных школ и организаций дополнительного образования. Эти мероприятия будут реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования».

    Президент поручил организовать обучение, профессиональную подготовку и повышение квалификации участников спецоперации, желающих поступить на государственную гражданскую службу. Для них также должны быть созданы условия для трудоустройства на муниципальные должности, в том числе через корректировку требований к стажу и образованию.

    Во вторник Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    Ранее российский лидер заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

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    31 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Встреча Путина с вдовой Абэ стала главной темой японских газет

    Встреча Путина с вдовой Абэ стала главной темой газет «Асахи» и «Иомиури»

    Tекст: Антон Антонов

    Сюжет о встрече президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ, супругой погибшего экс-премьера Японии, занял первое место в электронных версиях японских газет «Асахи» и «Иомиури».

    В издании «Асахи» видео с подписью «Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: «Не забывая Абэ» оказалось на первом месте. Аналогичная ситуация сложилась и в «Иомиури», где видео также занимало лидирующую позицию даже спустя несколько часов после размещения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел личную встречу в Кремле с супругой погибшего бывшего премьер-министра Японии, которая посетила Москву. Кабмин Японии отказался комментировать поездку вдовы Абэ в Россию.

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    29 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии

    Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ – вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения».

    Напомним, экс-премьер Японии Синдзо Абэ стал жертвой нападения в июле 2022 года. В него дважды выстрелили во время его уличного выступления в японском городе Нара. Он умер в больнице, куда был госпитализирован после покушения.

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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказались полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    29 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    Токаев обсудил с Путиным будущее Каспийского трубопроводного консорциума

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал вопросы, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).

    Токаев подчеркнул: «На днях у меня был телефонный разговор с президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы», передает ТАСС.

    Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы поговорили о развитии делового сотрудничества двух стран.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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