Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
В ликвидации последствий схода тепловоза в Курской области задействовали поезда
В Курской области из-за обрушения пролета моста сошёл с рельсов тепловоз и три вагона, для устранения последствий работают два восстановительных поезда.
На ликвидацию последствий происшествия были направлены два восстановительных поезда, сообщает ТАСС. Сход произошел ночью на участке между Остапово и Михайловским Рудником из-за падения пролета железнодорожного моста.
Движение пригородных поездов временно ограничено до станции Михайловский Рудник. Для пассажиров на участке между станциями Михайловский Рудник и Арбузово организовано автобусное сообщение. На работу поездов дальнего следования инцидент не повлиял.
В результате происшествия машинист локомотива получил травму ноги. Других пострадавших не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка. Транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль. Сход вагонов в Курской области не нарушил движение поездов.