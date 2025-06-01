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    Россия сформировала стратегическую систему поддержки детей
    Эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без участия США
    Захарова назвала позором выборы президента федерации настольного тенниса
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    В Брянской области при обрушении моста пострадали 47 человек
    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива
    Подрыв моста стал причиной аварии поезда в Брянской области
    Обрушившиеся части моста в Брянской области повредили локомотив и два вагона
    В Брянской области сделали объезд из-за обрушившегося моста
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    24 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    62 комментария
    1 июня 2025, 09:53 • Новости дня

    В ликвидации последствий схода тепловоза в Курской области задействовали поезда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области из-за обрушения пролета моста сошёл с рельсов тепловоз и три вагона, для устранения последствий работают два восстановительных поезда.

    На ликвидацию последствий происшествия были направлены два восстановительных поезда, сообщает ТАСС. Сход произошел ночью на участке между Остапово и Михайловским Рудником из-за падения пролета железнодорожного моста.

    Движение пригородных поездов временно ограничено до станции Михайловский Рудник. Для пассажиров на участке между станциями Михайловский Рудник и Арбузово организовано автобусное сообщение. На работу поездов дальнего следования инцидент не повлиял.

    В результате происшествия машинист локомотива получил травму ноги. Других пострадавших не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка. Транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль. Сход вагонов в Курской области не нарушил движение поездов.

    31 мая 2025, 14:38 • Новости дня
    Захарова назвала позором выборы президента федерации настольного тенниса
    Захарова назвала позором выборы президента федерации настольного тенниса
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комментируя выборы президента Международной федерации настольного тенниса, официальный представитель МИД Мария Захарова резко осудила дистанционное голосование и действия Петры Серлинг.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла резкой критике итоги выборов главы Международной федерации настольного тенниса, пишет ТАСС.

    Она заявила, что голосование отличалось вопиющими нарушениями и станет примером позорной политизации спорта.

    Захарова отметила, что на выборах в Дохе победу одержал катарец Халил аль-Моханнади с 98 голосами, а шведка Петра Серлинг набрала 87 очков очно и еще 17 онлайн. При этом всего 16 делегаций зарегистрировались для дистанционного голосования, но в итоге дистанционно проголосовали 21 выборщик, что стало грубым нарушением.

    Захарова заявила: «Этот вопиющий случай, конечно, войдет в историю спорта как еще один пример позорной политизации». Она также подчеркнула, что Серлинг, ранее выступавшая за санкции против российских спортсменов, проиграла выборы, но «накрутила себе голоса некими электронными бюллетенями, лишь бы остаться в кресле президента».

    Дипломат добавила, что нынешний международный настольный теннис запомнится грязным голосованием и нелепыми инцидентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали на десятый день Паралимпийских игр в Париже. Маляк Алиева получила бронзовую медаль в турнире по настольному теннису.

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    1 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    МЖД назвала причину обрушения моста на поезд в Брянской области

    МЖД: ЧП с поездом в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства

    Tекст: Ирма Каплан

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила причину, которая могла вызвать обрушение моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области.

    «31 мая в 22.44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», – сказано в сообщении на сайте МЖД.

    Там уточнили, что для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. При этом на движение других поездов эта ситуация не влияет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.


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    31 мая 2025, 18:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    31 мая 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, а также боеприпасы к ним, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 169 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60592 беспилотника, 609 ЗРК, 23671 танк и другие бронемашины, 1565 боевых машин РСЗО, 25491 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 243 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    31 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Степашин спрогнозировал будущее Украины

    Степашин увидел будущее Украины мирным, похожим на времена СССР

    Степашин спрогнозировал будущее Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период, заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

    Сергей Степашин заявил, что видит будущее Украины похожим на ту, что он помнит во времена СССР. По его словам, Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после распада Советского Союза происходящее с Украиной стало катастрофой и бедой. Степашин также отметил, что не исключает сохранения суверенитета Украины, задаваясь вопросом, в каком качестве это возможно.

    Он подчеркнул, что Россия не ставила задачи завоевания всей Украины, и напомнил о заявлениях Владимира Путина в начале спецоперации на Украине по поводу отсутствия намерений расширять НАТО и искоренения нацизма.

    Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР после событий с ГКЧП. Степашин назвал конфликт на Украине «внутренним» делом.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.

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    1 июня 2025, 02:45 • Новости дня
    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области

    При ЧП с поездом в Брянской области после обрушения моста есть погибшие и раненые

    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области
    @ Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате аварии с обрушением автомоста и сходом пассажирского поезда с рельсов в Выгоничском районе Брянской области погибло не менее семи человек, еще несколько десятков пострадали. Московская железная дорога сообщила, что причиной происшествия могло стать «незаконное вмешательство» в деятельность транспорта.

    Вечером 31 мая в 22.44 произошла авария на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области – локомотив и вагоны пассажирского поезда 86 сообщением Климов – Москва сошли с рельсов.

    Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста.

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка.

    Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По последним данным губернатора Богомаза, погибших – семь человек, пострадавших 30.

    Спасатели, прибывшие на место, максимум усилий направили на поиск и деблокирование людей, передачу их медикам и препровождение в пункт временного размещения.

    В Выгоничском районе организован оперативный штаб, который помогает координировать действия врачей и спасателей. Пострадавших доставляют в областные больницы, рассказал губернатор Богомаз.

    На месте аварии продолжается эвакуация пассажиров.

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    31 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники встречи в Гааге выразили обеспокоенность снижением поддержки Киева со стороны США и обсудили дальнейшие действия западных стран, пишет Telegraph.

    На встрече западных представителей в Гааге по вопросам поддержки Украины царила мрачная атмосфера, передает РИА «Новости». Как пишет Telegraph, западные чиновники высказывали сомнения в возможности продолжения значимой американской помощи Киеву.

    Один из западных чиновников прямо заявил изданию: «Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда на это не согласятся».

    Другой европейский дипломат отметил, что во время обсуждений участники подчеркивали необходимость поиска вариантов продолжения поддержки Украины с учетом сокращения американских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ставят под угрозу проведение июньского саммита НАТО в Гааге. Владимир Зеленский не был приглашен на этот саммит по инициативе США. В Гааге в рамках международной конференции «Восстановление справедливости для Украины» прошло официальное открытие реестра данных об ущербе, нанесенном Украине в ходе боевых действий.

    Коментарии (14)
    31 мая 2025, 14:29 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без участия США

    Политолог Денисов оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без США

    Эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без участия США
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Я бы не сильно рассчитывал на то, что американцы прекратят помогать Киеву, это не в их геополитических интересах, к тому же европейцы в состоянии частично компенсировать возможные потери Украины в случае заморозки помощи США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Денис Денисов. По данным зарубежной прессы, представители «коалиции желающих» в Гааге выразили обеспокоенность снижением поддержки Киева со стороны США.

    «В рамках НАТО еще больше полугода назад были приняты все решения касательно поддержки Украины, в том числе Соединенными Штатами. Но возможна ситуация, при которой по некоторым направлениям произойдет урезание бюджетов, а в месте с ними и поддержки», – отметил Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако в настоящий момент нет оснований прогнозировать, что сокращение поддержки катастрофическим образом отразится на способности Украины продолжать конфликт: «Позиция Запада по Украине неоднозначная и зачастую двойственная. Поэтому следует ориентироваться на конкретные решения. Если бы США решили заморозить помощь Украине, то европейским партнерам Киева было бы достаточно сложно. Но вместе с тем их ресурсы позволяют подпитывать Украину, чтобы она более или менее эффективно продолжала сопротивление».

    Если США действительно полностью прекратят поддерживать Украину, «хотя такой сценарий не видится реалистичным», европейцы частично компенсируют возможные потери, считает эксперт.

    «Ресурсы у них для этого есть. Но мы видим метания со стороны американского президента и его администрации. Утром Дональд Трамп говорит по Украине одно, а вечером – полностью противоположное. Но я бы не сильно рассчитывал на то, что американцы полностью прекратят помощь Киеву. Это не в геополитических интересах США», – полагает Денисов.

    Что касается намерений стран Евросоюза усиливать экономическое давление на Россию, то эксперт отметил ограниченные возможности «коалиции желающих» по данному вопросу: «Не просто так было уже введено 17 пакетов санкций. Как мы знаем, сейчас разрабатывается 18-й пакет. Но в настоящий момент крайне ограничены инструменты для того, чтобы эти страны как-то оказывали дополнительное влияние на Российскую Федерацию», – добавил собеседник.

    Как пишет зарубежная пресса, на встрече западных представителей внешнеполитических ведомств в Гааге по вопросам поддержки Украины царила мрачная атмосфера. Представители «коалиции желающих» выражали сомнения в возможности продолжения значимой американской помощи Киеву.

    Как отметил один из европейских дипломатов, в ходе встречи обсуждались сценарии, при которых Вашингтон ограничит роль в поддержке Украины лишь предоставлением разведданных. По данным газеты The Daily Telegraph, страны «коалиции желающих» уже разрабатывают меры поддержки Киева в случае отказа США поставлять украинцам вооружения.

    В частности, Британия и Франция смещают акценты с возможной отправки войск на Украину на меры долгосрочной поддержки без участия США после возможного прекращения огня.

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    31 мая 2025, 16:25 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова
    Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова
    @ t.me/teatr_mgt

    Tекст: Мария Иванова

    Заслуженная артистка России Татьяна Рудова, посвятившая сцене более 60 лет, ушла из жизни на 85-м году.

    Заслуженная артистка России и актриса Московского Губернского театра Татьяна Рудова скончалась на 85-м году жизни, сообщает РИА «Новости».

    Информацию об этом подтвердили в пресс-службе театра, отметив, что прощание с актрисой пройдет 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра. О времени церемонии будет объявлено дополнительно.

    В театре подчеркнули: «В нашей театральной семье большая потеря – вчера на 85-м году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова».

    Там напомнили, что Рудова посвятила сцене более 60 лет. С 1970 года она работала в Московском областном драматическом театре им. А.Н. Островского, затем в Камерном театре.

    После создания Московского Губернского театра она вошла в его труппу и продолжала играть на сцене вплоть до последних дней, выступая в трёх спектаклях. Среди последних ролей актрисы – Степанида Трофимовна в постановке по Островскому, Яичница в «Женитьбе. Почти по Гоголю» и гадалка в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты».

    В театре подчеркнули профессионализм, преданность и любовь Татьяны Рудовой к своему делу, а также её заботу о коллегах. С 1980 года она также была уполномоченной от Союза Театральных деятелей России.

    Татьяна Рудова родилась в 1941 году, окончила театральное училище им. М.С. Щепкина в 1964 году. Она исполнила десятки ролей в классических произведениях, среди которых Марья Антоновна в «Ревизоре», Лидия Чебоксарова в «Бешеных деньгах», Кабаниха в «Грозе» и Фёкла Ивановна в «Женитьбе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженная артистка России Нина Гребешкова скончалась 12 мая на 95-м году жизни.

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    31 мая 2025, 15:39 • Новости дня
    Глава Минпромторга протестировал новую модель Sollers ST9

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минпромторга Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода, где протестировал новую модель Sollers ST9.

    Алиханов опробовал новый автомобиль Sollers ST9 на производстве в Ульяновске, передает РИА «Новости».

    В сообщении ведомства уточнили, что запуск производства новой модели планируется на третий квартал текущего года.

    Sollers впервые продемонстрировала обновленную линейку автомобилей и автобусов в ноябре 2024 года. Тогда же публике был показан новый пикап ST9.

    Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров передал автобус Sollers Atlant многодетной семье из Ингушетии. Sollers SF5 стал первым российским автомобилем своего класса с автоматической коробкой передач и полностью локализованным дизельным двигателем.

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    31 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция постепенно превращается в тираническое государство с ограниченными правами и свободами, после инцидента на «Форуме свободы» в Осло, когда ведущий задал основателю Telegram Павлу Дурову вопрос о демократии во Франции, и зал начал смеяться.

    Политик отметил, что реакция аудитории в Осло показывает мировое восприятие Франции как страны без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами, передает РИА «Новости».

    Филиппо также призвал провести расследование по поводу предполагаемого вмешательства евро-макронистов в президентские выборы в Румынии, которые должны пройти в мае 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram Павел Дуров не получил разрешения на выезд из Франции для участия в мероприятии, где должен был выступить с речью о цифровых правах.

    Ранее власти Франции отклонили запрос Дурова на поездку в США.

    Глава французской разведки Николя Лернер обращался к Дурову с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии, но Дуров отказался выполнить этот запрос.

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    31 мая 2025, 19:33 • Новости дня
    ВСУ начали сдавать позиции под Работино после ударов артиллерии ВС России

    Командир артиллеристов сообщил об отходе ВСУ с рубежей под Работино

    Tекст: Вера Басилая

    Последовательные и точные удары артиллерии армии России вынуждают подразделения ВСУ отступать и оставлять укрепленные позиции под Работино в Запорожской области, заявил российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач».

    Российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач» сообщил, что украинские военные пытаются удерживать укрепленные позиции и опорные пункты в районе Работино на запорожском направлении. Однако, по его словам, точные и последовательные удары российской артиллерии заставляют противника отступать, передает РИА «Новости».

    Командир отметил, что в результате «титанической» работы артиллерии и пехоты украинские силы стали пассивнее, стараются удерживать позиции, но это им плохо удается. По его словам, каждый вылет дрона и выстрел снаряда приводит к тому, что противник теряет блиндажи и ранее занятые территории.

    Он также подчеркнул, что украинским бойцам часто приходится либо отступать с потерями, либо сдаваться в плен. Командир добавил, что иногда украинские солдаты уничтожаются огнем, а иногда берутся в плен, что, по его мнению, способствует дальнейшему продвижению российских войск.

    Ранее ударные беспилотники группировки «Днепр» атаковали укрепленные позиции ВСУ возле Работино, что привело к потерям среди украинских военных.

    Российские военные ранее провели серию атак ударными БПЛА в этом районе, уничтожив артиллерийское орудие и огневые точки противника.

    Коментарии (17)
    31 мая 2025, 20:57 • Новости дня
    Названа победительница конкурса «Мисс Мира»

    Tекст: Мария Иванова

    В финале конкурса красоты «Мисс Мира» в индийском Хайдарабаде победу одержала Сучата Чуангсри из Таиланда, обойдя участниц из 108 стран.

    Представительница Таиланда Сучата Чуангсри стала победительницей конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в индийском Хайдарабаде, сообщает ТАСС.

    Финал престижного конкурса состоялся в 72-й раз, его церемония транслировалась в прямом эфире.

    Корону новой мисс мира вручила прошлогодняя победительница – Кристина Пысзкова из Чехии. Вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии.

    В этом году на звание самой красивой девушки мира претендовали участницы из 108 стран. Россия в конкурсе не участвовала.

    Индийский город Мумбаи уже принимал финал «Мисс Мира» в 2024 году, отмечают организаторы мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18-летняя уроженка Чувашии Валентина Алексеева одержала победу на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2024».

    Коментарии (7)
    31 мая 2025, 16:30 • Новости дня
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые самолеты и средства ПВО на Украине будут работать в единой системе управления НАТО благодаря внедрению протокола Link-16, используемого для обмена оперативными данными.

    Украинские военные самолеты и комплексы ПВО смогут использовать так называемый «военный Wi-Fi» НАТО – систему управления с применением протокола передачи данных Link-16, передает ТАСС. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, отметив, что было подписано лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО – системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

    Чиновница пояснила, что программное обеспечение CSI интегрируется в систему боевого управления и позволит координировать действия истребителей F-16, Mirage 2000, а также комплексов Patriot для противовоздушной и противоракетной обороны. Она отметила, что «CSI используют большинство стран НАТО, поэтому его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами».

    По словам Черногоренко, новая технология даст возможность украинским военным эффективно взаимодействовать с силами НАТО при выполнении боевых задач. Система Link-16 позволяет в режиме реального времени обмениваться данными между самолетами, пунктами управления и средствами ПВО, что значительно повышает скорость реагирования и координацию действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов объявили о завершении поставок истребителей F-16 на Украину. Передача старых F-16 с Бельгии на Украину откладывается из-за задержек с новыми поставками самолетов из США в Брюссель. Российские ПВО ранее сбили истребитель F-16 ВВС Украины.

    Коментарии (9)
    1 июня 2025, 07:31 • Новости дня
    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива

    Хинштейн: При движении грузового локомотива в Железногорском районе обрушился мост

    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива
    @ Telegram-канал Александра Хинштейна

    Tекст: Ирма Каплан

    В ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

    «Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», – написал врио губернатора.

    Он добавил, что, по предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд.

    Хинштейн пообещал держать ситуацию на контроле и установить причину обрушения моста.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник. Количество пострадавших, по последним данным, 66 человек, среди них трое детей.

    Коментарии (17)
    31 мая 2025, 17:04 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    @ Kira Hofmann/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия якобы не передала Украине меморандум по урегулированию на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия не передала Украине меморандум по урегулированию ситуации на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive, передает РИА «Новости».

    Джонсон отметил, что, по его мнению, украинская сторона играет в определенные игры в этом вопросе. Он напомнил, что Зеленский говорил о том, что Россия не предоставила Украине соответствующий меморандум. Он указал, что Украина сначала передала свой меморандум США, а уже потом России.

    Ранее украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    В МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

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