На Киевском вокзале разместили медиков для помощи пострадавшим из Брянска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медики разместились на Киевском вокзале столицы и готовы оказывать необходимую помощь пассажирам, прибывающим из Брянской области, где ранее сошел с рельсов поезд, пишет РИА «Новости». Возле вокзала дежурят машины скорой помощи, ожидающие людей из уцелевших вагонов состава, на который рухнул автомобильный мост.

В ночь на первое июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста, в результате чего с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 Климов – Москва. Московская железная дорога сообщила, что причиной стала попытка незаконного вмешательства в работу транспорта. Губернатор региона сообщил о семи погибших и 35 пострадавших, позднее число пострадавших выросло до 69, включая троих детей.

Для перевозки пассажиров пострадавшего поезда РЖД назначила резервный состав №902 Брянск – Москва, который проследует с теми же остановками, что и поезд №86.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. В результате происшествия погибли машинист состава и его помощник. Число пострадавших при аварии под Брянском увеличилось почти вдвое.