Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Гости парада в Москве стоя аплодировали расчету участников спецоперации
Во время парада в честь 80-й годовщины Победы зрители стоя приветствовали расчет бойцов спецоперации на Украине, отличившихся мужеством и отвагой.
Гости парада на Красной площади в Москве стоя приветствовали проходящий по брусчатке парадный расчет участников специальной военной операции, передает ТАСС. Торжественное мероприятие было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащих Вооруженных сил России зрители встретили аплодисментами, подчеркнув особое уважение к их заслугам. В парадном строю приняли участие двадцать Героев Российской Федерации, сорок четыре георгиевских кавалера, а также пятьдесят четыре кавалера ордена Мужества.
Ранее сообщалось, что на Красной площади состоялось торжественное шествие героев СВО, среди которых были кавалеры высоких наград и участники боевых действий.