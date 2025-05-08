Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.8 комментариев
В Нижегородской области подняли в небо 80-метровую георгиевскую ленту
В Нижегородской области подняли 80-метровую георгиевскую ленту и установили рекорд
В Нижегородской области к 80-летию Победы с помощью аэростата была поднята самая большая Георгиевская лента в России и Европе, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«К 80-летию Великой Победы установили рекорды России и Европы – «Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом», – отметил он. Никитин добавил, что ширина ленты составила восемь метров, а длина – 80 метров. Мероприятие прошло над Волгой, а аэростат был выполнен в уникальном дизайне, посвященном присвоению Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести», передает РИА «Новости».
Никитин рассказал, что видео с полета впечатляет. Первыми событие зафиксировали эксперты «Книги рекордов России» и «Книги рекордов Европы». По их словам, достижение будет внесено в обе рекордные книги.
В апреле в Геническе акция по передаче 84-метровой Георгиевской ленты началась с участием волонтеров, депутатов и общественников, включив патриотические мероприятия в каждом округе.