Лавров приветствовал участников международного слета «Послы Победы. Команда мира»

Tекст: Валерия Городецкая

«Сердечно приветствую организаторов и участников Международного слета «Послы Победы. Команда мира». Глубоко символично, что он проводится в Тульской области, история которой неразрывно связана с подвигом советского народа в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего, хотел бы отметить усилия Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», объединяющего более 1 млн человек из 89 субъектов России и 60 стран мира, а также правительства Тульской области по организации этой встречи», – заявил Лавров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД



Он отметил, что в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне слет объединил подлинных энтузиастов своего дела. Их искренняя и важная работа по сохранению правдивой истории, передаче героического наследия и формированию у молодежи чувства патриотизма и нравственной ответственности вызывает глубокое уважение, считает министр.

«Такая подвижническая работа особенно востребована сегодня, когда в ряде государств множатся попытки фальсификации истории Второй мировой войны, героизации нацистов и нацистских коллаборационистов. Наш общий долг – и далее защищать честь и доброе имя тех, кто спас мир от ужасов «коричневой чумы», – подчеркнул Лавров.

Участники слета встретились с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Чеховским. «Дорогие ребята, я передаю Вам большое спасибо от всего нашего поколения, – сказал ветеран. – Двигайтесь по жизни уверенно, твердо, и все получится».

В рамках слета добровольцы сопроводят мероприятия, посвященные 80-летию Победы, включая парад Победы в Туле, а также обменяются опытом организации патриотических проектов.



С 6 по 10 мая 2025 года в Тульской области проходит Международный слёт добровольцев «Послы Победы. Команда мира». В этом году он собрал 50 участников из 22 государств, объединив представителей разных стран ради участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники из Египта, Вьетнама, Болгарии, Таджикистана, Конго, Абхазии, Словакии и других государств обмениваются опытом по вопросам сохранения исторической правды в своих странах.

Организаторами слета выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», правительство Тульской области, Министерство молодежной политики Тульской области при поддержке Дирекции всемирного фестиваля молодежи и Фонда президентских грантов.