При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.2 комментария
Лавров приветствовал участников международного слета «Послы Победы. Команда мира»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил приветственное обращение к участникам Международного слета «Послы Победы. Команда мира», который проходит с 6 по 10 мая 2025 года в Тульской области. Его слова были зачитаны на церемонии открытия.
«Сердечно приветствую организаторов и участников Международного слета «Послы Победы. Команда мира». Глубоко символично, что он проводится в Тульской области, история которой неразрывно связана с подвигом советского народа в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего, хотел бы отметить усилия Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», объединяющего более 1 млн человек из 89 субъектов России и 60 стран мира, а также правительства Тульской области по организации этой встречи», – заявил Лавров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД
Он отметил, что в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне слет объединил подлинных энтузиастов своего дела. Их искренняя и важная работа по сохранению правдивой истории, передаче героического наследия и формированию у молодежи чувства патриотизма и нравственной ответственности вызывает глубокое уважение, считает министр.
«Такая подвижническая работа особенно востребована сегодня, когда в ряде государств множатся попытки фальсификации истории Второй мировой войны, героизации нацистов и нацистских коллаборационистов. Наш общий долг – и далее защищать честь и доброе имя тех, кто спас мир от ужасов «коричневой чумы», – подчеркнул Лавров.
Участники слета встретились с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Чеховским. «Дорогие ребята, я передаю Вам большое спасибо от всего нашего поколения, – сказал ветеран. – Двигайтесь по жизни уверенно, твердо, и все получится».
В рамках слета добровольцы сопроводят мероприятия, посвященные 80-летию Победы, включая парад Победы в Туле, а также обменяются опытом организации патриотических проектов.
С 6 по 10 мая 2025 года в Тульской области проходит Международный слёт добровольцев «Послы Победы. Команда мира». В этом году он собрал 50 участников из 22 государств, объединив представителей разных стран ради участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники из Египта, Вьетнама, Болгарии, Таджикистана, Конго, Абхазии, Словакии и других государств обмениваются опытом по вопросам сохранения исторической правды в своих странах.
Организаторами слета выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», правительство Тульской области, Министерство молодежной политики Тульской области при поддержке Дирекции всемирного фестиваля молодежи и Фонда президентских грантов.