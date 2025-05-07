Физик рассказал о приборах, продолжающих потреблять электричество при выключении

Tекст: Вера Басилая

Буряков заявил, что большинство современных электронных устройств не полностью отключаются при выключении, а переходят в дежурный режим, что приводит к незаметному расходу электроэнергии, пишет Лента.ру.

Он отметил, что это явление называют «фантомным» потреблением. Особенно заметно такое потребление у медиатехники.

По словам Бурякова, современные телевизоры, включая Smart TV, даже будучи выключенными, расходуют от 0,5 до 3 ватт, поддерживая интернет-соединение, обновляя прошивки и ожидая сигнала с пульта. Игровые консоли в режиме ожидания тратят от 10 до 23 ватт, а музыкальные центры и AV-ресиверы – от 0,1 до 2 ватт в зависимости от функций.

Сетевые устройства также остаются значительным источником скрытого энергопотребления. Роутеры, работающие круглосуточно, используют 5-20 ватт, сетевые хранилища данных – от 5-15 ватт у энергоэффективных моделей и до 30-40 ватт у более мощных. На кухне скрытым потреблением обладают кофемашины (около одного ватта), духовые шкафы и микроволновки с дисплеями (один-три ватта).

Также потребляют энергию кондиционеры и обогреватели с дистанционным управлением (0,5-3 ватта в режиме ожидания), зарядные устройства премиум-класса (до 3 ватт), умные колонки (2-5 ватт), электрические полотенцесушители (10-15 ватт при поддержании температуры).

Для сокращения излишнего расхода энергии Буряков советует отключать устройства от сети, использовать удлинители с выключателем и контролировать потребление с помощью умных розеток.