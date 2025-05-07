  • Новость часаВ Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    Эксперт спрогнозировал ход конфликта между Индией и Пакистаном
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы
    США собрались переименовать Персидский залив
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 13:59 • Новости дня

    Физик рассказал о приборах, продолжающих потреблять электричество при выключении

    Tекст: Вера Басилая

    Современные телевизоры потребляют энергию, когда выключены, оставаясь подключенными к электросети и функционируя в дежурном режиме, сообщил старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

    Буряков заявил, что большинство современных электронных устройств не полностью отключаются при выключении, а переходят в дежурный режим, что приводит к незаметному расходу электроэнергии, пишет Лента.ру.

    Он отметил, что это явление называют «фантомным» потреблением. Особенно заметно такое потребление у медиатехники.

    По словам Бурякова, современные телевизоры, включая Smart TV, даже будучи выключенными, расходуют от 0,5 до 3 ватт, поддерживая интернет-соединение, обновляя прошивки и ожидая сигнала с пульта. Игровые консоли в режиме ожидания тратят от 10 до 23 ватт, а музыкальные центры и AV-ресиверы – от 0,1 до 2 ватт в зависимости от функций.

    Сетевые устройства также остаются значительным источником скрытого энергопотребления. Роутеры, работающие круглосуточно, используют 5-20 ватт, сетевые хранилища данных – от 5-15 ватт у энергоэффективных моделей и до 30-40 ватт у более мощных. На кухне скрытым потреблением обладают кофемашины (около одного ватта), духовые шкафы и микроволновки с дисплеями (один-три ватта).

    Также потребляют энергию кондиционеры и обогреватели с дистанционным управлением (0,5-3 ватта в режиме ожидания), зарядные устройства премиум-класса (до 3 ватт), умные колонки (2-5 ватт), электрические полотенцесушители (10-15 ватт при поддержании температуры).

    Для сокращения излишнего расхода энергии Буряков советует отключать устройства от сети, использовать удлинители с выключателем и контролировать потребление с помощью умных розеток.

    7 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»

    Mash: Минобороны поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    @ dpa/photothek/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военному командованию России поручено определить возможные цели для атаки по Киеву баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций в Москве на День Победы, сообщает Mash.

    По данным источников Mash, президент России Владимир Путин якобы «поручил определить цели в Киеве» для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник».

    Такое решение могло быть принято на фоне информации о том, что ВСУ готовят в Москве провокации в День Победы, которые, по словам источников канала, планируются серьезнее прежних атак с применением беспилотников.

    Mash отмечает, что власти Киева уже начали вывозить семьи и близких за границу, опасаясь ответных ударов ВС России.

    Ранее СМИ писали, что украинские официальные лица считают маловероятной атаку на парад Победы в Москве, но допускали возможность ударов по другим регионам.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и заявил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, Россия в ноябре 2024 года провела успешные испытания ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Первым применением новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении стал удар по по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

    Экспертами отмечалось, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием.

    Судя по обнародованным характеристикам «Орешника», во время удара, группа самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. В результате комплекс способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    В беседе с журналистами Путин сравнивал удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита за счет «кинетического удара» большой разрушительной силы.

    Коментарии (26)
    6 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское руководство согласно на приостановку боевых действий вдоль действующей линии боевого соприкосновения с одновременным формированием демилитаризованной полосы шириной в 30 километров вдоль нее. С таким заявлением выступил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

    Киев предлагает перемирие по существующим линиям соприкосновения, с последующим созданием буферной зоны, заявил Келлог, передает ТАСС. По его словам в рамках этого плана украинские войска могут отойти на 15 километров, при условии, что Россия предпримет аналогичный шаг — с помощью посредничества США. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», - добавил он.

    Ранее Келлог сообщил, что на лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Коментарии (34)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 23:50 • Новости дня
    Индия начала военную операцию на территории Пакистана
    Индия начала военную операцию на территории Пакистана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане, сообщило минобороны Индии.

    Минобороны Индии сообщило, что атаковало девять объектов на территории Пакистана. При этом Индия заверила, что наносит удары только по «по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и осуществлялись террористические атаки против Индии». Индия заявила, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Удары Индия назвала «целенаправленными» и «взвешенными». Подчеркивается, что действия Индии «не носили эскалационного характера», передает РИА «Новости» со ссылкой на Geo News.

    Армия Пакистана подтвердила нанесении ракетного удара со стороны ВВС Индии. При этом генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары «по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахвалпуре, Котли и Музаффарабаде в трех местах с воздуха».

    «Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана», – заявил он, отметив, что Пакистан «ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет».

    Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Международный аэропорт Исламабада закрыт, все рейсы перенаправляются в аэропорт Карачи, передает ТАСС со ссылкой на Samaa TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение отношений между двумя странами связано с терактом возле города Пахалгам в Джамму и Кашмире, где боевики напали на туристов. Пакистан отверг обвинения со стороны Индии в причастности к теракту.

    Коментарии (9)
    6 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Обнародованы подробности приостановки поставок вооружений США Украине в феврале

    Reuters: США по приказу главы Пентагона приостанавливали поставки оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале февраля поставки американского оружия на Украину были временно прекращены по устному распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета, пишет Reuters.

    По данным Reuters, Хегсет отдал приказ отменить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением с авиабазы в штате Делавэр и базы США в ОАЭ после встречи с президентом США Дональдом Трампом и другими чиновниками по вопросам национальной безопасности, передает ТАСС.

    По данным источников агентства, на встрече обсуждалась возможность приостановки помощи Киеву, однако президент не давал официальных указаний о прекращении поставок. Некоторые собеседники Reuters считают, что Хегсет мог недопонять Трампа и самостоятельно отдал распоряжение.

    Отмена рейсов стоила Соединенным Штатам до 2,2 млн долларов. По информации агентства, приостановка поставок вызвала обеспокоенность в Киеве, а украинская сторона пыталась выяснить причины через различные дипломатические и неофициальные каналы. Американская администрация позже объяснила паузу «внутренней политикой».

    Reuters подчеркивает, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне и Госдепартаменте не могли объяснить причину временной остановки поставок, но уже к 5 февраля рейсы с оружием были возобновлены.

    В феврале глава оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

    Коментарии (4)
    6 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    Латвия и Литва запретили полет в Москву самолету с Вучичем
    Латвия и Литва запретили полет в Москву самолету с Вучичем
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    По данным novosti.rs, речь идет о рейсе в Москву. В Литве и Латвии объяснили свой отказ необходимостью учитывать «техническую и дипломатическую деликатность» ситуации.

    Премьер-министру Словакии Роберту Фицо также было отказано в праве пролета над Польшей и Литвой, чтобы препятствовать его участию в мероприятиях в российской столице по случаю 80-й годовщины победы над нацизмом.

    Ранее Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ЕК с пиратами, которые подобным образом раздают «черные метки».

    Коментарии (14)
    6 мая 2025, 20:12 • Новости дня
    Сын писателя Шаргунова погиб в ДТП в Москве

    В ДТП погиб 19-летний сын писателя и журналиста Шаргунова

    Сын писателя Шаргунова погиб в ДТП в Москве
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Иван Шаргунов, студент истфака МГУ и единственный сын Сергея Шаргунова, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия.

    О гибели Ивана Шаргунова, 19-летнего сына писателя, общественного деятеля и ведущего телеканалов «Культура» и «Россия 24» Сергея Шаргунова, сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Ева Меркачева, передает Фонтанка.ру.

    В тексте говорится: «Сергей Шаргунов потерял единственного сына. 19-летний парень, студент истфака МГУ Иван Шаргунов, погиб в результате ДТП. Невозможно жаль».

    По словам Меркачевой, Иван был увлеченным и талантливым молодым человеком, обладавшим глубокими знаниями истории и литературы. Она отметила, что молодой человек знал эти дисциплины едва ли не на профессорском уровне.

    Сергей Шаргунов уточнил, что отпевание сына состоится 7 мая в 11.30 в храме Святителя Николая в Пыжах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аварии с участием квадроцикла и легкового автомобиля погиб мальчик, а его несовершеннолетняя напарница-водитель была госпитализирована с серьезными травмами. На трассе А-113 ЦКАД в Истре четыре автомобиля столкнулись, один водитель погиб.

    Коментарии (7)
    6 мая 2025, 18:35 • Новости дня
    ВВС Израиля уничтожили аэропорт Саны в Йемене со всеми самолетами

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВВС Израиля нанесли удары по международному аэропорту в столице Йемена, в результате авиаудара были разрушены взлетно-посадочные полосы, самолеты и инфраструктура, работа воздушной гавани полностью остановлена, заявили в пресс-службе израильской армии.

    В армии Израиля заявили, что целью атаки стала инфраструктура движения «Ансар Аллах» (хуситов), которое израильская сторона называет террористической организацией, передает ТАСС.

    В заявлении армии говорится: «Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали и уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе центрального аэропорта Саны, что привело к полной остановке его работы, после того как террористическая организация хуситов обстреляла израильский аэропорт Бен-Гурион».

    Военные уточнили, что в результате удара были поражены взлетно-посадочные полосы, самолеты и другие объекты аэропортовой инфраструктуры. В армии отметили, что накануне аналогичной атаке подвергся порт в городе Ходейда, где также была разрушена инфраструктура, которую использовали хуситы.

    В заявлении подчеркивается, что аэропорт Саны считался важным узлом переброски оружия и боевиков для хуситов и использовался «для террористических целей». Израильская армия также сообщила об ударах по нескольким электростанциям в районе Саны и цементному заводу «Аль-Имран» к северу от столицы. Представители армии отметили, что нанесли удары точечно и приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению и инфраструктуре.

    Ранее военные Израиля потребовали срочно покинуть территорию района международного аэропорта Саны из-за угрозы безопасности.

    Накануне американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.

    Коментарии (14)
    6 мая 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти три десятка иностранных руководителей посетят Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, посвященном юбилею окончания войны.

    Почти три десятка иностранных лидеров примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

    «Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», – заявил он журналистам.

    На высшем уровне на мероприятиях будут представлены такие страны, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия. Кроме того, Индию, Никарагуа и ЮАР представят делегации на высоком уровне.

    Ушаков подчеркнул, что приглашены и генеральные секретари международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация Исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза, а также президент Нового банка развития. Также на параде ожидается присутствие глав всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководителей оборонных ведомств ряда стран.

    В параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран, включая Азербайджан, Вьетнам, Белоруссию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Помимо официальных лиц, на мероприятии будут присутствовать ветераны из Армении, Израиля, Монголии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.

    Коментарии (13)
    6 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Кандидат в президенты Польши растоптал флаг Евросоюза

    Гжегож Браун в Катовице растоптал флаг ЕС и назвал его враждебным

    Кандидат в президенты Польши растоптал флаг Евросоюза
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На встрече в министерстве промышленности в Катовице кандидат в президенты Польши Гжегож Браун растоптал флаг Европейского союза.

    Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун публично растоптал флаг Европейского союза, передает Ura.ru.

    Инцидент произошел в здании министерства промышленности в Катовице, куда Браун прибыл как депутат для обсуждения закрытия горнодобывающей отрасли Польши.

    Во время акции Браун сорвал флаг ЕС и заявил: «Здесь Польша, а не Брюссель!». По информации телеканала Polsat, политик также назвал Евросоюз «враждебной организацией».

    Поступок Брауна вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом обсуждения в польских и международных СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Польше заявили о намерении выставить Украине счет за потраченные на нее средства. А в польском городе Бяла-Подляска помощник Брауна снял с ратуши флаг Украины по просьбе политика.

    Коментарии (6)
    7 мая 2025, 05:45 • Новости дня
    Истребитель разбился в Джамму и Кашмире
    Истребитель разбился в Джамму и Кашмире
    @ Olaf Kruger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В индийской союзной территории Джамму и Кашмир разбился истребитель, пилот госпитализирован с травмами, сообщило Reuters со ссылкой на индийские официальные лица.

    При этом не сказано, какой именно самолет разбился и каким вооруженным силам он принадлежал, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан заявил, что сбил пять истребителей индийских ВВС, не потеряв собственные самолеты.

    Коментарии (14)
    6 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга

    В Петербурге заменили копию «Родины-матери» в сандалиях после жалоб горожан

    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На площади Победы в Петербурге установили копию статуи «Родина-мать» в сандалиях, что вызвало негодование горожан, после жалоб петербуржцев скульптуру заменили.

    В Петербурге на площади Победы установили копию статуи «Родина-мать» в необычном облике – монумент был «обут» в сандалии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «78 Новости».

    Горожане отметили, что оригинальная скульптура в Волгограде выполнена босой, и резко раскритиковали нововведение.

    Местные жители выразили недовольство и потребовали убрать скандальную копию до 9 мая. По их мнению, такой вид памятника не соответствует историческому образу и оскорбляет память героев.

    Администрация города не дала официальных комментариев по поводу ситуации. Однако, по данным Telegram-канала «78 Новости», необычный монумент уже заменили на другую композицию.

    Ранее в Волгограде разгорелся скандал из-за рекламы «Сбермаркета» с изображением «Родины-матери». Власти города потребовали убрать баннеры с этой рекламой. Представители «Сбермаркета» принесли извинения за использование памятника в рекламной кампании.

    Коментарии (18)
    6 мая 2025, 18:06 • Новости дня
    В Индии заявили о переносе производства iPhone из Китая
    В Индии заявили о переносе производства iPhone из Китая
    @ IMAGO/Francis Joseph Dean/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В ближайшие годы производство всех iPhone планируется полностью переместить в Индию, что связано с продолжающейся торговой войной между США и Китаем.

    Все устройства iPhone будут изготавливаться на мощностях в Индии, заявил министр связи Джотирадитья Синдиа, передает RT на русском. По словам министра, в течение нескольких следующих лет производство будет полностью переведено в страну, и Индия станет главным центром выпуска смартфонов Apple.

    Из-за изменений в географии сборки стоимость iPhone может существенно возрасти. В частности, по информации CNN, если бы производство переместилось в Соединенные Штаты, розничная цена устройств могла бы достигнуть 3,5 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Apple ускорила перенос сборки всех iPhone для рынка США в Индию. А в самой корпорации посчитали, что выпуск iPhone 17e в 2026 году может оказаться нецелесообразным, так как модель iPhone 16e была представлена в марте текущего года.

    Коментарии (15)
    7 мая 2025, 00:22 • Новости дня
    Появились сообщения о ракетной атаке Пакистана по целям в Индии
    Появились сообщения о ракетной атаке Пакистана по целям в Индии
    @ ISPR/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пакистан осуществил ответный запуск ракет по объектам на индийской территории, сообщил телеканал Samaa со ссылкой на источники.

    «В ответ Пакистан нанес удар и запустил ракеты по нескольким целям в Индии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Samaa.

    Решение об ответном ударе в Исламабаде приняли, как сообщается, из-за пораженных объектов гражданской инфраструктуры и индийской атаки по гражданскому населению, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские вооруженные силы сообщили, что начали операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане. Обострение отношений между двумя странами связано с терактом возле города Пахалгам в Джамму и Кашмире, где боевики напали на туристов.

    Коментарии (3)
    7 мая 2025, 03:42 • Новости дня
    Министр обороны Пакистана заявил о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
    Министр обороны Пакистана заявил о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Пакистана сбили пять истребителей индийских ВВС, не потеряв собственные самолеты, сообщили министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф и пресс-секретарь министерства Ахмед Шариф Чоудри.

    «Министр обороны Хаваджа Асиф подтвердил, что ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Geo TV.

    Чоудри уточнил, что пакистанская сторона не потеряла ни одного самолета. Он подчеркнул, что поражение самолетов Индии произошло на индийской территории, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур». Индия сообщила, что нанесла удары по террористической инфраструктуре в Пакистане. Пакистан осуществил ответный запуск ракет по объектам на индийской территории.

    СМИ сообщили, что два истребителя Rafale, входившие в состав ВВС Индии, были сбиты силами ПВО Пакистана. Позднее СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности заявили о трех сбитых самолетах.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования, преодолев необходимый порог голосов в парламенте.

    По итогам второго тура голосования в парламенте за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов, передает РИА «Новости». Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии.

    Коментарии (11)
    Главное
    СБП предупредила о сложностях с переводами и оплатой в Москве
    Стали известны обстоятельства нападения на наряд полиции в Махачкале
    Второй за восемь дней истребитель F/A-18 ВМС США рухнул в Красное море
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны
    «Суперджет» с отечественными двигателями совершил десятый полет
    Российским туристам посоветовали готовиться к массовым задержкам рейсов

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............