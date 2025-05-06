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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения на полицейских
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился доложить о деталях расследования нападения на полицейских в Махачкале, при котором погиб сотрудник.
Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании уголовного дела по факту нападения на полицейских в Дагестане, говорится в Telegram-канале СК. Инцидент произошел в Махачкале, где двое мужчин напали на сотрудников дорожно-патрульной службы и открыли по ним огонь из огнестрельного оружия.
В пресс-службе СК РФ сообщили: «Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства».
Напомним, в перестрелке, произошедшей в Махачкале в понедельник, погибли три человека. Около 14.20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. В МВД подчеркнули, что оба напавших на патруль ДПС в Махачкале нейтрализованы.