Умер прославившийся ролями в сериалах о мафии актер Чарли Скелайс

Актер Чарли Скелайс скончался на 85-м году жизни в Пенсильвании

Tекст: Ольга Иванова

О смерти актера сообщил журнал Hollywood Reporter, ссылаясь на дочь Чарли Скелайса Энн Мари Скелайс. Согласно информации издания, актер ушел из жизни 1 мая в доме престарелых в штате Пенсильвания. Ему было 84 года, передает РИА «Новости».

Журнал подчеркивает, что артист долгое время боролся с болезнью Альцгеймера.

Скелайс стал известен благодаря роли Томаса «Лошадиная морда» Пакусы, портового рабочего и профсоюзного деятеля, во втором сезоне сериала «Прослушка». Он также исполнил роль тренера Молинаро в пятом сезоне «Клана Сопрано». Помимо этого, актер появился в проектах «Закон и порядок», «Убойный отдел», «Детектив Раш», а также в фильмах «12 обезьян», «Высота свободы» и «Девушка из Джерси».

Дебют Скелайса на большом экране состоялся в 1995 году в картине «Четвертак» с Аль Пачино. Он был активен в театральной труппе St. Francis Players, где играл главные роли в постановках «Парни и куколки», «Чикаго» и «Волшебник страны Оз».

У Чарли Скелайса осталась супруга Анджелина, с которой он прожил 62 года, пятеро детей и четверо внуков.