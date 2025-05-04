За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины сочли в крымском парламенте объективным и отражающим сложившуюся ситуацию.
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оценку Марко Рубио по границам Украины объективной, передает РИА «Новости». По словам Константинова, статус Крыма и новых российских регионов – это объективная реальность, которую не стоит оспаривать.
Константинов подчеркнул: «В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности». Он добавил, что признание этих территорий кем-либо не является принципиальным для их жителей.
Парламентарий отметил, что для людей вопрос международного признания неактуален, поскольку они ощущают себя частью России и не ждут перемен в этом статусе.
Ранее Рубио заявил, что возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию».