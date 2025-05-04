За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Умерла актриса Алефтина Евдокимова
Умерла народная артистка и актриса Малого театра Алефтина Евдокимова
На 86-м году жизни скончалась народная артистка России Алефтина Евдокимова, посвятившая Малому театру более шести десятилетий и исполнившая свыше 60 ролей.
О кончине народной артистки России и актрисы Малого театра Алефтины Евдокимовой сообщили на официальном сайте Малого театра. По информации театра, Евдокимова скончалась 4 мая на 86-м году жизни.
За годы работы в Малом театре артистка исполнила более 60 ролей и оставалась частью театральной труппы с 1963 года. В сообщении отмечается, что она также играла в театре «Сфера» и участвовала в съемках десятков фильмов и сериалов.
Детали прощания с Евдокимовой будут объявлены позже. Родилась она в Харькове в 1939 году, окончила актерский факультет ВГИКа, после чего сразу была принята в труппу Малого театра.