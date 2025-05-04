Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Сиднея в Австралии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Памятная акция «Бессмертный полк» прошла в воскресенье на площади Мартин Плэйс в центре Сиднея, передает РИА «Новости». Мероприятие было приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в российском посольстве в Австралии, старт шествия был дан в 14:00 по местному времени.

На марше собрались около сотни человек, которые несли портреты участников войны, своих родных и героев. После прохождения по площади участники направились к военному мемориалу, где выступили с рассказами о членах своих семей, участвовавших в войне.

Российское диппредставительство также напомнило о запланированных праздничных мероприятиях по всей стране – концертах, акциях памяти и международной акции «Сад памяти». Все тематические события, посвященные 80-летию Победы, продлятся до конца мая.

Активист Семен Бойков подтвердил также проведение автопробега 9 мая, в котором будут задействованы не только легковые, но и крупные грузовые автомобили с российскими флагами, военными символами и официальной символикой юбилея. Участникам планируется выдать георгиевские ленты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также прошла акция «Бессмертный полк», а по улицам Калькутты прошло шествие в рамках этой акции.