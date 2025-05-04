Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные совершали убийства мирных жителей в Дзержинске, заявил беженец в беседе с РИА «Новости». По его словам, он слышал от людей, что «там где-то человека застрелили. В поселке нашем. То есть люди мимо идут – кто-то за водой, а кто-то в подвал».

Собеседник агентства рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могли открыть огонь в сторону мирных жителей, если им что-то не понравилось в человеке. Он подчеркнул, что подобные случаи были не единичными, и подобные рассказы он слышал неоднократно.

Также беженец сообщил, что напротив его дома были застрелены двое мужчин. По мнению очевидцев, причиной могла стать нелояльность или неосторожные слова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины начали использовать FPV-дроны с увеличенной дальностью для ударов по российским позициям, российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, а украинские военные в Дзержинске нанесли артиллерийский удар по собственным позициям.