В Приморье шесть сел оказались отрезанными из-за ливней

Шесть населенных пунктов в Приморье потеряли сообщение после ливней

Tекст: Денис Тельманов

Шесть населенных пунктов в Анучинском, Партизанском и Чугуевском районах Приморья остаются без транспортного сообщения после проливных дождей, передает РИА «Новости».

Причиной стало разрушение дорожной инфраструктуры, включая размытие насыпного моста в Партизанском округе, где три села – Романовский Ключ, Слинкино и Партизан – оказались отрезаны от внешнего мира.

В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как сильный поток воды смывает последнее бревно с моста.

Ранее ведомство информировало о нарушении транспортного сообщения с десятью населенными пунктами в четырех районах края.

В регионе действует штормовое предупреждение: ожидаются сильные осадки, выпадение до месячной нормы дождя, подъем воды в реках до двух с половиной метров, выход рек из берегов и подтопление низинных территорий.

Скорость ветра местами достигает двадцати двух – двадцати пяти метров в секунду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вода в Тюменской области повредила подъезды к мосту через реку Ишим между селами Ильинка и Афонькино, из-за чего движение по переправе было временно остановлено, а в Ишиме уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся до 872 сантиметров, что превышает опасную отметку на 22 сантиметра.