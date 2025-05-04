Португалия решила выдворить около 18 тысяч нелегальных иммигрантов

Tекст: Денис Тельманов

План по массовому выдворению нелегальных мигрантов из страны сообщил министр-делегат при правительстве Португалии Антониу Лейтана Амару, передает РИА «Новости». Правительство рассчитывает выдать около 18 тысяч уведомлений иностранцам, находящимся в стране без разрешения, с требованием покинуть территорию Португалии.

По словам министра, на следующей неделе чиновники начнут с того, что обратятся к примерно 4,5 тысячам иностранцев, предложив им уехать добровольно в течение двадцати дней. Позже аналогичные меры распространится на остальных нарушителей миграционного законодательства.

Власти подчеркивают, что кампания направлена на упорядочивание миграционной ситуации в стране и усиление контроля над потоками нелегальных мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, куда не требуется виза для въезда.

Правительство Германии столкнулось с серьезными вызовами, пытаясь взять под контроль миграционные потоки и реагируя на массовые пропалестинские митинги.

Вовлеченность Германии в процесс ужесточения миграционного законодательства Евросоюза говорит о высокой вероятности принятия необходимых поправок под влиянием Берлина, который способен обеспечить единую позицию всех членов ЕС по вопросу депортации мигрантов.