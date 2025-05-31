Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Британский полковник призвал помочь Украине создать ядерное оружие
Британский полковник Кэмп предложил Лондону содействовать ядерной программе Украины
Британский военный эксперт полковник Ричард Кэмп предложил включить помощь Киеву в создании ядерного оружия в повестку стратегического партнерства между Британией и Украиной, сообщили украинские СМИ.
Полковник британской армии Ричард Кэмп на форуме Black Sea Security Forum в Одессе заявил о необходимости поддержки со стороны Британии в разработке Украиной собственного ядерного оружия. Он подчеркнул, что такая поддержка должна быть организована в рамках договора о стратегическом партнерстве между двумя странами, передает «Газета.Ru» .
В январе тэтого года Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве». Документ включает развитие сотрудничества Киева и Лондона в военной сфере и предусматривает продолжение предоставления военной помощи со стороны Британии.
Ранее США напомнили Украине, что ядерное оружие, от которого страна отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не может создать ядерное оружие самостоятельно, так как ей необходимы важные компоненты из других государств.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет следить за действиями Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.