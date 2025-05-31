Британский полковник Кэмп предложил Лондону содействовать ядерной программе Украины

Tекст: Вера Басилая

Полковник британской армии Ричард Кэмп на форуме Black Sea Security Forum в Одессе заявил о необходимости поддержки со стороны Британии в разработке Украиной собственного ядерного оружия. Он подчеркнул, что такая поддержка должна быть организована в рамках договора о стратегическом партнерстве между двумя странами, передает «Газета.Ru» .

В январе тэтого года Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве». Документ включает развитие сотрудничества Киева и Лондона в военной сфере и предусматривает продолжение предоставления военной помощи со стороны Британии.

Ранее США напомнили Украине, что ядерное оружие, от которого страна отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не может создать ядерное оружие самостоятельно, так как ей необходимы важные компоненты из других государств.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет следить за действиями Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.