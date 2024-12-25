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Захарова: Украина не создаст ядерное оружие без иностранной помощи
Захарова сообщила о зависимости Киева от внешних поставок для создания ядерного оружия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина не может создать ядерное оружие без внешней помощи, так как ей необходимы важные компоненты от других государств.
По ее словам, киевский режим не способен самостоятельно разработать ядерное оружие, сообщает ТАСС. Она добавила, что создание ядерного арсенала возможно лишь при получении важных компонентов от других стран.
«Самостоятельно киевский режим за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт, точка», – сказала Захарова. Она подчеркнула, что единственная возможность создания ядерного оружия на Украине заключается в получении необходимых компонентов извне, в случае если киевский режим получит помощь от других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журнал National Interest предположил, что блок НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше на фоне эскалации конфликта с Россией. В статье также отмечалось, что такое размещение возможно на Украине, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.