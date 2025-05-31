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    Методы давления на Россию в Европе стали переносить на Африку
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении
    Диетолог рассказал, почему нельзя есть горячую картошку
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    Макрон пригрозил расширением НАТО в Азии
    Британия собралась объявить Россию «непосредственной и насущной угрозой»
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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    33 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    4 комментария
    31 мая 2025, 11:35 • Новости дня

    Союз армян России осудил заявления Пашиняна против церкви Армении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Союза армян России подвергло резкой критике публичные высказывания армянского премьера, настаивая на недопустимости атак на Армянскую апостольскую церковь.

    Союз армян России осудил оскорбительные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Армянской апостольской церкви, сообщает РИА «Новости». В заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации, отмечается, что подобное поведение недопустимо для главы правительства и обесценивает институт премьера.

    Пашинян ранее разместил в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) публикации с критикой иерархов ААЦ, использовав при этом ненормативную лексику. Подобные заявления прозвучали и от его супруги. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, закрепив решающую роль за Республикой Армения.

    В Союзе армян России подчеркнули, что действия Пашиняна напоминают отвлекающий маневр от реальных вызовов и угроз, которые должно решать правительство. Организация заявила: «Премьер страны, в основном законе которой прописан принцип отделения церкви от государства, не впервые посягает на конституционные основы, на этот раз заявив, что Республика Армения должна иметь решающий голос в избрании католикоса всех армян».

    Также в заявлении говорится, что использование нецензурной лексики в адрес церкви «обесценивает в первую очередь сам институт премьера страны» и расценивается как атака на армянскую идентичность и государственность.

    Ранее высказывание Никола Пашиняна о церкви вызвало резкую реакцию духовенства и общественности, усугубив уже напряженные отношения между государством и Армянской апостольской церковью.


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    30 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    В Госдуму внесен законопроект о новых возможностях цифровых госуслуг
    В Госдуму внесен законопроект о новых возможностях цифровых госуслуг
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ближайшее время пользователям цифровых госуслуг могут предложить единое приложение, позволяющее подписывать документы, подтверждать личность и использовать электронный ID вместо бумажных документов, сообщил председатель правления РОЦИТ, первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    Проект закона был внесен комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы. Инициаторами стали сенаторы и депутаты из различных парламентских фракций. Соответствующий документ появился в электронной базе законопроектов.

    По замыслу авторов, законопроект направлен на дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов и интеграцию их функционала в одном приложении для облегчения использования. В этом приложении гражданам станет доступна возможность подписывать документы с помощью Госключа и обмениваться подтвержденными персональными данными с другими проверенными пользователями.

    Законопроект предусматривает введение цифрового ID, который станет электронным аналогом удостоверения личности. С его помощью можно будет заселяться в гостиницы или подтверждать возраст при покупке товаров, отметил депутат Горелкин в своем Telegram-канале.

    В случае принятия закона отпадет необходимость носить с собой бумажный паспорт, водительское удостоверение и другие документы, такие как студенческий билет или карта школьника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.

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    30 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    Макрон пригрозил расширением НАТО в Азии
    Макрон пригрозил расширением НАТО в Азии
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что появление северокорейских военных в Европе может привести к расширению присутствия НАТО в азиатском регионе, если Китай не вмешается.

    Макрон заявил, что в течение последних лет возражал против любой роли НАТО в регионе Азии, передает ТАСС. По его словам, аббревиатура организации подразумевает Северную Атлантику, и ранее он выступал против расширения альянса на восток.

    На конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Макрон подчеркнул, что ситуация с деятельностью КНДР в Европе вызывает серьезные опасения. Он призвал власти Китая приложить усилия, чтобы не допустить присутствия северокорейских военных на европейской территории.

    Макрон заявил: «В течение последних лет я возражал против того, чтобы НАТО играла какую-либо роль в Азии, потому что для меня Н – это Северная Атлантика. Но то, что происходит с Северной Кореей, действующей вместе с Россией на европейской земле, – это большой вопрос для всех нас».

    Французский лидер добавил, что если Китай не воспрепятствует военному участию КНДР в Европе, альянсу НАТО придется рассмотреть возможность расширения своей деятельности в азиатском регионе.

    Ранее министр безопасности КНДР Ли Чхан Дэ отметил участие северокорейских военных вместе с российскими в освобождении Курской области.

    Министр обороны отметил мужество военнослужащих КНДР, которые вместе с российской армией участвовали в освобождении региона от ВСУ.

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    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    30 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице предотвращен террористический акт, который планировалось совершить по заданию украинских спецслужб, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Задержан фигурант, им оказался местный житель, сказала Петренко ТАСС. По ее словам, возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Подозреваемому предъявлено обвинение, он арестован.

    По данным СК, по наставлению куратора с Украины обвиняемый планировал применить взрывное устройство для подрыва в местах массового скопления людей. В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с заданием забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы.

    Ранее в Нижегородской области ФСБ задержала семерых выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

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    30 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, если с другой стороны будут предприняты встречные шаги, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя отметил, что для перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина обязана остановить мобилизацию, передает ТАСС. По его словам, европейские спонсоры Киева фактически приказывают Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия до последнего украинца.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц сообщила, что украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о подготовке документа для обсуждения прекращения огня на Украине.

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    30 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении

    Генпрокуратура направила в суд дело против воевавшего в рядах ВСУ армянского снайпера

    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против гражданина Армении, который добровольно вступил в ВСУ в качестве снайпера, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Отмечается, что мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ в 2022 году, действуя снайпером и участвуя в вооруженных столкновениях против российских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области, передает Ura.ru.

    По данным следствия, с ноября 2022 по декабрь 2023 года он получал вознаграждение не менее 90 тыс. гривен ежемесячно за участие в боевых действиях. Во время пребывания в зоне конфликта он был ранен, после чего дезертировал, покинул территорию Украины транзитом через Молдавию и попытался въехать в Россию.

    Сейчас он находится под стражей, судебные материалы переданы в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу. Расследование продолжается, уточнили в ведомстве.

    В ноябре прошлого года гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, против него возбуждено уголовное дело.

    Ранее австралийского наемника Калеба Листа, воевавшего против российской армии в составе украинского батальона, заочно приговорили за наемничество.

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    30 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Украина предложила перемирие на суше, море и в воздухе

    NYT: Проект меморандума Украины предлагает перемирие на суше, море и в воздухе

    Украина предложила перемирие на суше, море и в воздухе
    @ Liu Lei/Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц.

    По данным NYT, в тексте документа отдельно подчеркивается необходимость комплексного подхода к прекращению огня на всех направлениях, передает ТАСС.

    По словам источника издания, Киев предлагает, чтобы выполнение условий перемирия контролировали «международные партнеры». Собеседник отметил: «Мониторинг соблюдения перемирия должны осуществлять именно представители других стран, чтобы обеспечить объективность».

    Ранее украинские представители заявляли о том, что направили российской стороне меморандум с изложением своего видения прекращения огня и других аспектов урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о включении в переговоры с Киевом темы безопасности судоходства.

    МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию.

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    30 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки ракет Taurus на Украину приведут к более глубокому вовлечению Германии в конфликт с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что действия Германии связаны с «развернутой Европой кампанией по саботажу мирного процесса» и попыткой спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы затем представить их американским властям как доказательство неготовности Москвы к переговорам.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей». До этого он заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России.

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    30 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ужесточения позиции Евросоюза по Израилю, если гуманитарный кризис в Газе не будет решен в ближайшие часы, сообщает Politico.

    Европа должна ужесточить свою позицию в отношении Израиля, если кризис в секторе Газа не начнет решаться в ближайшие часы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Сингапур, передает Politico.

    «Сегодня совершенно ясно, что мы не можем позволить продолжаться этой ситуации», – подчеркнул Макрон на пресс-конференции перед началом форума Shangri-La Dialogue.

    По его словам, если гуманитарная ситуация не сдвинется с мертвой точки в течение нескольких часов, Европа будет вынуждена ужесточить свою «коллективную позицию» по отношению к Израилю.

    Макрон добавил, что признание Палестинского государства – это «моральный долг» и «политическая необходимость».

    Ранее он уже критиковал действия Израиля в Газе, назвав их «позорными». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил французского лидера в поддержке ХАМАС и распространении «кровавых наветов».

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц также выступил с резкой критикой израильской операции в Газе, отметив, что она «больше не может оправдываться борьбой с терроризмом ХАМАС».

    Белый дом накануне сообщил, что Израиль согласился на предложенное США соглашение о 60-дневном перемирии и освобождении заложников, и теперь Вашингтон ждет официального ответа от ХАМАС.

    По информации BBC, представитель ХАМАС в пятницу заявил, что группировка отвергнет американское предложение, так как оно не учитывает их основные требования, включая прекращение войны. Вместе с тем, агентство Reuters передает, что ХАМАС все еще изучает план и даст ответ в пятницу или субботу.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике западные страны за требование завершить операцию в Газе, увидев в этом угрозу росту террористической активности.

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    30 мая 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт объяснил провал идеи Зеленского о покупке у Болгарии реакторов для АЭС

    Эксперт Анпилогов: Украинский план о покупке реакторов АЭС у Болгарии заведомо обречен

    Эксперт объяснил провал идеи Зеленского о покупке у Болгарии реакторов для АЭС
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Контракт на покупку Киевом у Софии российских реакторов для Хмельницкой АЭС провалился. Впрочем, Украина все равно не смогла бы запустить энергоносители без компетенций и оборудования Росатома, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Верховной раде выразили надежду на исполнение договора о покупке реакторов российского производства.

    «Подписанный Владимиром Зеленским контракт на покупку российских реакторов у Болгарии превращается в пустышку. Дело в том, что Софии соглашаться на инициативу Украины крайне невыгодно. Республика многие годы работала над долгоиграющим проектом АЭС «Белене», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Он остается ценным активом для страны. Рано или поздно правительству придется принять решение о продолжении строительства АЭС. В противном случае София будет вынуждена покупать у Франции или Германии дорогую электроэнергию – атомную, либо выработанную ветровыми станциями или солнечными панелями, что стоит еще более безумных денег», – говорит он.

    «Но даже если бы Болгария была заинтересована в продаже российских реакторов, у Киева все равно бы возникли проблемы с его запуском на Хмельницкой АЭС (ХАЭС). Без компетенций и оборудования Росатома полученная Украиной техника окажется бесполезной. Офис Зеленского не сможет обеспечить возведение собственного реакторного зала», – акцентирует эксперт.

    «При этом даже сама София не сможет помочь Киеву в сборке оставшегося блока ХАЭС, несмотря на достаточно высокую степень его готовности. Там уже имеются парогенераторы и корпус реактора, но никто, кроме россиян, не сможет наладить систему управления, трубопроводную структуру и первый контур циркуляции теплоносителя», – продолжил собеседник.

    «То есть с технической точки зрения контракт заведомо обречен. Однако Украина попытается монетизировать уже обозначенный проект. Думаю, Киев может рассчитывать на получение транша от ЕС якобы на доведение ХАЭС до ума. Но в итоге инициатива утонет в финансовых махинациях и бесконечных переносах сроков», – заключил Анпилогов.

    Ранее депутат Верховной рады Виктория Гриб выразила надежду, что Украине удастся договориться с Болгарией о покупке реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Она отметила, что в случае нехватки электроэнергии, страна не сможет производить вооружение для продолжения боевых действий.

    Напомним, в середине марта Владимир Зеленский подписал закон о покупке реакторов у Софии. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, стоимость контракта составляет один млрд долларов. Однако уже через месяц болгарский вице-премьер Атанас Зафиров заявил, что страна отказалась от сделки.

    «Цены на электроэнергию в мире растут, мир живет в условиях постоянной энергетической нестабильности, и именно поэтому атомная энергия является стабильной и предсказуемой. Реакторы – ключевой актив для Болгарии, часть ее энергетической безопасности и экономической независимости», – пояснил он.

    Реакторы ВВЭР-1000 остались в Болгарии после отказа Софии от строительства АЭС «Белене». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев называл очень хорошей рекламой российских технологий планы Киева закупить у болгарской стороны реакторное оборудование для достройки ХАЭС. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина предпринимает попытки спасти свою энергетику.

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    30 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву

    Политолог Кистанов: Визит вдовы Абэ к Путину стал позитивным сигналом из Токио

    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Синдзо Абэ – символ улучшения российско-японских отношений. Визит его вдовы Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать о том, что в Токио пришли к пониманию: нельзя дальше «замораживать» двусторонний диалог, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Кистанов. В четверг Владимир Путин в Кремле принял вдову бывшего японского премьера.

    «Акиэ Абэ – не политик, но за ней стоит моральный авторитет ее покойного мужа. Экс-премьер Синдзо Абэ всегда стремился к укреплению российско-японских отношений. Он также искал компромиссное решение вопроса южной части Курил с последующим заключением мирного договора», – напомнил Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    Эксперт указал: высказываются разные предположения, почему Акиэ Абэ решила приехать в Москву. При этом официальный Токио открещивается от этого визита и заявляет, что власти не консультировали вдову. «Правительство страны представляет все так, будто это ее личная инициатива», – уточнил собеседник.

    «Ностальгические чувства, конечно, могли подтолкнуть Абэ совершить эту поездку и встретиться с Путиным. Но мне кажется, в данном случае нужно смотреть глубже. Кабмин как минимум позволил случиться этому визиту. Мне кажется, события следует расценивать как позитивный сигнал со стороны Японии», – считает он.

    По его словам, после начала конфликта на Украине диалог между странами оказался «на самом низком уровне за весь послевоенный период». «Токио, будучи активным членом «Большой семерки», вводил антироссийские санкции, а Москва в ответ включила Японию в список недружественных государств», – добавил эксперт.

    Однако ситуация поменялась с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. «Президент США в определенной степени внес раскол в монолитную позицию коллективного Запада по поводу украинского кризиса. Японские власти не могут противоречить курсу Вашингтона, ведь Штаты для них не только крупнейший торгово-экономический партнер, но и фактически гарант безопасности, суверенитета», – пояснил политолог.

    «Таким образом, визит Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать, что в Японии пришли к пониманию: нельзя дальше «держать в морозильнике» наши отношения. Я думаю, Токио готов двигаться по пути нормализации диалога», – допустил аналитик, предположив, что такие настроения присутствуют в окружении Сигэру Исибы.

    Кистанов также указал, что ранее вдова экс-премьера Японии встречалась с Трампом. «Еще до его инаугурации в Японии были сильно обеспокоены тем, что он будет проводить жесткую политику в отношении Токио в экономической сфере, требовать увеличения военных расходов. Антияпонские шаги Белого дома в его первую каденцию как раз смягчал Синдзо Абэ», – напомнил собеседник.

    «В силу отсутствия политического тяжеловеса, на переговоры к новоизбранному американскому лидеру отправили Акиэ Абэ. Они тоже вели ностальгические беседы, вспоминали теплыми словами покойного экс-премьера. Мне кажется, вырисовывается параллель: прием Путиным Акиэ Абэ может стать предзнаменованием того, что отношения России и Японии будут налаживаться», – заключил Кистанов.

    Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ – вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Президент вручил ей букет цветов, на что женщина по-русски ответила: «Спасибо». Глава государства также подчеркнул, что рад ее видеть. Он рассказал, что помнит, как она сопровождала мужа во время его визитов в Россию.

    Говоря об убитом в 2022 году японском экс-лидере, Путин отметил значительный вклад политика в развитие отношений двух стран. «У меня с ним сложились очень добрые личные отношения», – пояснил он. Президент добавил, что он видел «искреннее стремление» Абэ в деле налаживания связей Москвы и Токио.

    После окончания встречи вдова экс-премьера Японии отправилась в Большой театр. По словам журналиста Александра Юнашева, Путин предоставил ей свой личный автомобиль. Как отметил Такаи Имаи, бывший секретарь Синдзо Абэ, произошедшее показало всему миру особый характер отношений двух государств, который невозможно прервать даже в самых сложных обстоятельствах.

    Более холодно на визит Акиэ Абэ в Москву отреагировали действующие власти Японии. Так, Есимаса Хаяси, генеральный секретарь кабинета министров страны, отказался от оценки состоявшейся встречи. Однако он уточнил, что правительство в настоящий момент рекомендует воздерживаться от любых поездок в Россию.

    Напомним, отношения Москвы и Токио резко ухудшились после начала СВО. Так, еще в феврале 2022 года страна присоединилась к санкциям против Центробанка РФ, напоминает РБК. Под ограничения Японии также попали более 700 организаций, а список запрещенных к экспорту товаров и технологий превысил 800 наименований, пишет ТАСС.

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    30 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Объявлено о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Посол Келин сообщил о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» Келин отметил, что Пауэлл намерен присутствовать на переговорах и оказывать влияние на украинскую делегацию, чтобы она не вышла за установленные Западом рамки, передает РИА «Новости».

    По словам Келина, присутствие британского советника объясняется желанием «держать украинскую сторону на коротком поводке» и не допустить, чтобы Киев изменил свою позицию без согласования с западными кураторами.

    Келин также подчеркнул, что Британия выстраивает долгосрочные планы по Украине, в том числе используя так называемую коалицию желающих. Он добавил, что в британской столице понимают – деятельность этой группы инициирована для создания раздражителей, затрудняющих достижение мира между Россией и Украиной.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров с украинскими представителями.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

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    30 мая 2025, 19:37 • Новости дня
    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью

    СМИ: Доходы России от энергоресурсов с начала СВО втрое превысили полученную Киевом помощь

    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала специальной военной операции на Украине, что почти втрое больше, чем Киев получил помощи от союзников, пишет BBC.

    По данным BBC (российская служба ВВС признана иноагентом в РФ), из этой суммы 228 млрд поступили от государств, которые ввели против России санкции, причем 209 млрд евро пришлись на Европейский союз. Украина за тот же период получила 309 млрд евро в виде помощи, включая 73 млрд от Евросоюза.

    Китай стал крупнейшим покупателем российских нефти и газа с показателем 252 млрд евро, а ЕС занял второе место. Частично российская нефть перерабатывается в Турции и Индии и впоследствии возвращается на западные рынки через реэкспорт.

    Отмечается, что поставки трубопроводного газа из России напрямую в Евросоюз продолжались вплоть до прекращения транзита через Украину в январе текущего года. Поставки российского газа в Европу через Турцию увеличились на 26,77% в этом году, а Венгрия и Словакия продолжают закупки сырой нефти по трубопроводам, говорится в материале.

    Несмотря на западные ограничения, с начала 2024 года доходы России от экспорта ископаемого топлива сократились лишь на 5% по сравнению с прошлым годом, объемы экспорта снизились на 6%, следует из статьи, а доходы от трубопроводного газа выросли на 9% в годовом выражении.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает оставаться лидером на мировых энергетических рынках и активно развивает логистику.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    30 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    В Армянской церкви ответили на слова Пашиняна про «чулан с рухлядью»

    Tекст: Денис Тельманов

    Высказывание Никола Пашиняна о церкви вызвало резкую реакцию духовенства и общественности, усугубив уже напряженные отношения между государством и Армянской апостольской церковью.

    Как передает ТАСС, предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви епископ Макар Акопян обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве взаимного уважения между церковью и государством из-за его недавних высказываний.

    Епископ отметил: «Это не просто лингвистическая ошибка. Когда лидер государства говорит о церкви в таких словах, он косвенно подрывает основу взаимного уважения между государством и церковью и ставит под угрозу духовное равновесие общества».

    Акопян подчеркнул, что духовенство с тревогой восприняло сравнение Пашиняна армянских церквей с «чуланами с рухлядью», назвав это не только крайне неудачным, но и оскорбительным высказыванием в адрес структуры, которая веками была духовным светом народа.

    Днем ранее во время заседания правительства Пашинян резко раскритиковал Армянскую церковь, заявив, что она стала «чуланом, где хранится всякая рухлядь». После этого архиепископ Аршак Хачатрян, глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, в открытом письме обвинил премьера в нехватке образования и кризисе публичных коммуникаций.

    Утром 30 мая на страницах Пашиняна и его супруги в Facebook появились резкие и уничижительные высказывания в адрес духовенства, некоторые – с использованием нецензурной лексики. На фоне скандала оппозиция выступила с жесткой критикой премьер-министра, а часть общественно-политических деятелей предложила отлучить его и супругу от церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал запустить реформу конституции в случае, если суд выступит против соглашения с Азербайджаном.

    Армянская полиция усилила меры безопасности и перекрыла проход к зданию МИД во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван.

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян подчеркнул важность восстановления стратегического партнерства с Россией и интеграции иранского фактора в региональную политику.

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    30 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    В Хмельницкой области Украины около 100 жителей устроили столкновение с военкомами
    В Хмельницкой области Украины около 100 жителей устроили столкновение с военкомами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Каменце-Подольском в Хмельницкой области на Украине в ходе конфликта военкомы насильно задержали мужчину, а местные жители заблокировали их автомобиль и вызвали полицию.

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) насильно поместили мужчину в служебный автомобиль, сообщает издание «Страна». По данным журналистов, женщина, пытавшаяся помешать действиям военкомов, была сбита ими.

    После этого около 100 человек собрались возле машины, заблокировали ее движение и повредили шины. Сотрудники военкомата вызвали полицию, которая выставила кордон между военкомами и горожанами, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

    В областном территориальном центре комплектования подтвердили эти события, заявив, что действия местных жителей расцениваются как «грубое препятствование деятельности ВСУ». По их словам, эти действия могут быть квалифицированы как сопротивление исполнению служебных обязанностей. Судьба задержанного мужчины неизвестна.

    В феврале у здания ТЦК в городе Каменце-Подольском на Украине произошел взрыв, погиб человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что военкоматы стали для украинцев воплощением зла.

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    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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