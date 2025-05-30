Эксперт рассказал о традиционном воспитании детей в казачьих семьях

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью порталу «Российское казачество» Воронин отметил, что к воспитанию привлекались не только родители, но и бабушки, дедушки, а также вся станичная община и само войско. Уже с пяти-шести лет дети начинали исполнять простые трудовые обязанности, такие как пасти гусей или собирать хворост. До восьми лет мальчики и девочки трудились одинаково, а затем обязанности разделялись: девочки занимались домом, мальчики – подворьем.

Воронин уточнил: «У нас даже есть поговорка: без хозяйки дом плачет, а без хозяина – подворье. Все наши респонденты, с кем мы разговариваем в станицах, говорят, что воспитывались именно трудом». За невыполнение обязанностей применялись наказания: ребенка могли поставить в угол или выпороть, причем мать чаще применяла физические меры, а отец – словесные внушения, которые, по признанию казаков, переносились тяжелее.

Существенную роль в передаче традиций играли дедушки и бабушки: в летние месяцы, когда родители уезжали на работы, старики оставались с детьми, рассказывали им истории, учили песням и фольклору. «Многие казачата очень любили проводить время с дедушками, потому что они рассказывали о своей службе, походах, различные исторические предания и легенды о знаменитых людях», – подчеркнул Воронин.

Кроме семьи, за детьми следила вся станичная община. Старики делали замечания за неподобающее поведение, а войско приглашало детей на мероприятия с участием почетных казаков, формируя у них чувство гордости и уважения к традициям.