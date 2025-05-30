Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.10 комментариев
В России решили ввести ежегодную проверку репродуктивного здоровья детей
Мурашко: Профосмотры репродуктивного здоровья детей начнут проводить с шести лет
Детям в возрасте шести лет с сентября 2025 года будут проводить профилактические медицинские осмотры с акцентом на репродуктивное здоровье, после чего проверки станут ежегодными с 13 лет.
Профилактические обследования репродуктивного здоровья у детей стартуют с шести лет, а с тринадцати лет начнут проводиться ежегодно, передает «Интерфакс».
Новые нормы закреплены приказом Минздрава РФ, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Документ был представлен главой Минздрава Михаилом Мурашко в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.
Среди других изменений: детям из группы риска в возрасте шести и десяти лет будут проводить экспресс-анализ уровня холестерина в крови с помощью тест-полосок. Также предусмотрено определение стандартного отклонения индекса массы тела с внесением данных в медицинские документы.
Для малышей в возрасте полутора лет предусмотрен дополнительный скрининг родителей с целью выявления риска возникновения либо нарушения психического развития, а дети из группы риска будут проходить осмотр у врача-невролога, говорится в презентации министра.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2024 году при профилактических медосмотрах у 5% девочек и 4% мальчиков-подростков в возрасте от 15 до 17 лет обнаружили заболевания репродуктивной системы.