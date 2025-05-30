В России решили ввести ежегодную проверку репродуктивного здоровья детей

Мурашко: Профосмотры репродуктивного здоровья детей начнут проводить с шести лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Профилактические обследования репродуктивного здоровья у детей стартуют с шести лет, а с тринадцати лет начнут проводиться ежегодно, передает «Интерфакс».

Новые нормы закреплены приказом Минздрава РФ, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Документ был представлен главой Минздрава Михаилом Мурашко в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.

Среди других изменений: детям из группы риска в возрасте шести и десяти лет будут проводить экспресс-анализ уровня холестерина в крови с помощью тест-полосок. Также предусмотрено определение стандартного отклонения индекса массы тела с внесением данных в медицинские документы.

Для малышей в возрасте полутора лет предусмотрен дополнительный скрининг родителей с целью выявления риска возникновения либо нарушения психического развития, а дети из группы риска будут проходить осмотр у врача-невролога, говорится в презентации министра.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2024 году при профилактических медосмотрах у 5% девочек и 4% мальчиков-подростков в возрасте от 15 до 17 лет обнаружили заболевания репродуктивной системы.