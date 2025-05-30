Самолет с президентом Либерии совершил жесткую посадку в Монровии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент с президентским самолетом произошел вечером четверга, сообщает ТАСС.

По информации Би-би-си, у лайнера возникли проблемы с шасси на подлете к взлетно-посадочной полосе, что привело к жесткой посадке. Президент Либерии Джозеф Боакай возвращался с мероприятий по случаю 50-летия ЭКОВАС в Нигерии, он не получил травм.

В связи с происшествием все ночные рейсы в аэропорту Монровии были отменены, работа воздушной гавани восстановилась утром. Управление аэропортами Либерии подтвердило «неприятную ситуацию, которая едва не привела к трагедии», а также начало расследование инцидента.

Руководство аэропорта отвергло версию о плохом состоянии взлетно-посадочной полосы, подчеркнув соответствие инфраструктуры международным стандартам безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, передача Дональду Трампу роскошного Boeing 747-8 из Катара может создать серьезные проблемы с обеспечением безопасности американского президента.