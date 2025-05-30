Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.0 комментариев
Самолет с президентом Либерии совершил жесткую посадку в Монровии
Воздушное судно с главой Либерии на борту столкнулось с неисправностью шасси при посадке в международном аэропорту Монровии, президент не пострадал.
Инцидент с президентским самолетом произошел вечером четверга, сообщает ТАСС.
По информации Би-би-си, у лайнера возникли проблемы с шасси на подлете к взлетно-посадочной полосе, что привело к жесткой посадке. Президент Либерии Джозеф Боакай возвращался с мероприятий по случаю 50-летия ЭКОВАС в Нигерии, он не получил травм.
В связи с происшествием все ночные рейсы в аэропорту Монровии были отменены, работа воздушной гавани восстановилась утром. Управление аэропортами Либерии подтвердило «неприятную ситуацию, которая едва не привела к трагедии», а также начало расследование инцидента.
Руководство аэропорта отвергло версию о плохом состоянии взлетно-посадочной полосы, подчеркнув соответствие инфраструктуры международным стандартам безопасности.
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