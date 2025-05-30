Верховный суд Аризоны начал публиковать решения с помощью искусственного интеллекта

Tекст: Мария Иванова

Верховный суд Аризоны начал использовать виртуальных ведущих, созданных искусственным интеллектом, для публикации новостей о своих решениях, сообщает NBC News. Теперь на сайте суда информацию о приговорах по делам об умышленном поджоге и вождении в нетрезвом виде озвучивают аватары Даниэль и Виктория, практически неотличимые от реальных людей.

Директор по коммуникациям суда Альберто Родригес рассказал, что внедрение ИИ-ведущих помогло резко сократить время на подготовку видеоновостей – теперь это занимает несколько минут вместо шести часов.

«Я думаю, это просто эффективный способ доносить новости», – пояснил он. Родригес подчеркнул, что, несмотря на автоматизацию, публикация материалов по-прежнему требует участия сотрудников и согласования с судьями.

Главный судья Верховного суда Аризоны Энн Тиммер отметила, что тексты для аватаров пишутся непосредственно судьями. Она рассчитывает, что такая открытость повысит доверие общества к суду. Тиммер добавила, что правовая сфера уже давно применяет ИИ для анализа документов и поиска информации.

Отметим, что применение искусственного интеллекта в судебной системе вызывает дискуссии: например, в Нью-Йорке истец пытался привлечь ИИ-адвоката для ведения дела, а в Калифорнии экзаменационные вопросы для юристов частично писались с помощью ИИ, что вызвало критику профессионального сообщества.

Тиммер подчеркнула, что в Аризоне ИИ не будет использоваться для замены человеческого суждения и принятия решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в федеральных структурах США увеличилось применение чат-бота Grok для анализа данных.

НА данный момент девять из десяти молодых людей в России задействуют искусственный интеллект в учебе и профессиональной деятельности.

При этом женщины чаще выполняют умственную работу, что увеличивает риск их замещения искусственным интеллектом, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.



