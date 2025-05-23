Reuters сообщил о риске нарушений при внедрении Grok в США

Reuters сообщил о возможных нарушениях при использовании Grok правительством США

Tекст: Мария Иванова

Команда ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), курируемая Илоном Маском, все активнее внедряет чат-бот Grok, разработанный компанией xAI, для анализа данных в федеральных структурах США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, подобная практика может нарушать американские законы о конфликте интересов и создать угрозу для личных данных миллионов граждан США.

Собеседники агентства отмечают, что DOGE рекомендовало использовать Grok даже сотрудникам Министерства внутренней безопасности, несмотря на отсутствие официального одобрения этого инструмента в министерстве. Эксперты подчеркивают: если с помощью Grok обрабатывается засекреченная информация, это может привести к нарушениям законодательства о безопасности и конфиденциальности данных.

Кроме того, Reuters подчеркивает, что Илон Маск может получить доступ к закрытым данным о государственных контрактах и получить конкурентное преимущество перед другими поставщиками ИИ-услуг. В прошлом агентство также писало, что сотрудники DOGE используют в работе незащищенные каналы связи, такие как Google Docs и мессенджер Signal, что противоречит требованиям законодательства о государственной тайне.

DOGE начало масштабную проверку расходов федерального правительства после вступления Дональда Трампа в должность президента. Маск заявлял, что ведомство намерено сократить бюджетные траты на 2 трлн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чат-бот Grok, принадлежащий компании xAI Илона Маска, стал доступен напрямую в мессенджере Telegram.

На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет обсудил с Илоном Маском перспективы использования искусственного интеллекта в военных технологиях.

Между тем чат-бот Grok назвал нового президента США и самого Маска достойными смертной казни, что вызвало бурю обсуждений.