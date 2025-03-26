Маск заявил о доступности своего чат-бота Grok в Telegram

Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.4 комментария
Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.4 комментария
Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.4 комментария
По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.13 комментариев
В результате действий группировки «Запад» освобожден населенный пункт Мирное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале. Группировка «Днепр» освободила населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.
Поражены формирования ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, украинская сторона потеряла более 250 человек и технику.
На Белгородском направлении группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ у Угроедов, Мирополья и Краснополья, украинская армия потеряла до 50 военнослужащих и несколько единиц техники.
В зоне ответственности подразделений «Южной» группировки ВСУ потеряли до 200 человек и значительное количество техники.
В зоне действия группировки «Центр» украинская армия потеряла до 430 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли более 140 человек, три ББМ, французскую САУ Caesar.
Ранее в ДНР освободили населенный пункт Срибное. За прошлую неделю российские войска освободили несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях,
Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России
Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Об этом пишет ТАСС.
«Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», – заявил Гренелл.
Он добавил, что Украина вернула это ядерное оружие России, подчеркнув, что оно не было украинским: «Это неудобный факт», – подытожил он.
Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Британией 5 декабря 1994 года и предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Тогдашний ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине.
Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла на вражеской мине в Белгородской области
Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области при выполнении журналистских обязанностей, передает ТАСС. Инцидент произошел на границе с Украиной, когда съемочная группа наткнулась на вражескую мину. В результате взрыва Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил ранения.
Прокофьевой было 35 лет. Она окончила Российский университет дружбы народов по специальности «журналистика» и свободно владела испанским языком. С сентября 2020 года по ноябрь 2022-го Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik. В этот период она вела Telegram-блог для сбора гуманитарной помощи и после ухода из Sputnik продолжила доставлять ее в зону СВО.
В 2023 году она начала свою работу на Первом канале как военный корреспондент, освещая события из зоны специальной военной операции. Анна вела Telegram-канал Журналистка | Z |, вот ее последняя публикация:
Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.
В редакции «Известий» появился мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за убийство российских журналистов в ЛНР.
Кремль опубликовал список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов
По информации из Telegram-канала Кремля, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.
Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.
Мораторий вступает в силу задним числом – с 18 марта 2025 года и будет действовать 30 суток. Стороны оставляют за собой возможность продлить соглашение по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон обязательств, другая сторона вправе считать себя свободной от их соблюдения.
Ранее в Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.
Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.
Как передает ТАСС, лесной массив у Гуева в Курской области заминирован украинскими военнослужащими, что создает препятствия как для продвижения российских сил, так и для отступления самих ВСУ. В результате этого ВСУ оказались заперты в лесу, не имея возможности отойти в сторону Сумской области, откуда они изначально пришли.
Российские силовые структуры заявляют, что продолжают уничтожать врага в лесных массивах, где еще остаются группы украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области, а также устанавливали мины в квартирах при отступлении из Новогродовки.
«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – сказал президент, передает ТАСС. Так он ответил на соответствующий вопрос писателя Захара Прилепина.
Президент подчеркнул, что многие из мобилизованных стали реально профессиональными военными: «Они – полноценные боевые единицы, они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов».
Также в ходе заседания Совета глава государства назвал воспитание молодежи, пробуждение в ней любви к стране одной из важнейших задач общества и государства.
На встрече экспертных групп России и США были достигнуты несколько ключевых договоренностей, сообщает Кремль в Telegram-канале. В рамках «Черноморской инициативы» стороны согласовали меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, неприменению силы и запрету использования коммерческих судов в военных целях. Контроль за соблюдением этих обязательств будет осуществляться посредством досмотра судов.
США обязались способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Это включает в себя снижение стоимости страхования морских перевозок и расширение доступа к международным портам и платежным системам.
Однако реализация этих мер начнется только после выполнения ряда условий. В их числе – отмена санкций в отношении «Россельхозбанка» и других финансовых структур, обеспечивающих торговлю продовольствием и удобрениями, восстановление их подключения к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов.
Также необходимо снятие ограничений на торговое финансирование и на деятельность российских производителей и экспортеров продовольствия, включая рыбопродукцию. Помимо этого, требуется разблокировать возможность страхования грузов, обслуживать в портах российские суда, задействованные в торговле продовольствием и удобрениями, а также снять запреты на поставку в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, критически важных для агропромышленного сектора.
Россия и США согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики сроком на тридцать суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления. Стороны также выразили готовность принимать помощь третьих стран в поддержке данных договоренностей.
Обе стороны заявили о намерении продолжать работу по достижению прочного и продолжительного мира, укрепляя двусторонние соглашения в энергетической и морской сферах.
Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов.
По его словам, российская экономика второй год подряд демонстрирует темпы роста, которые вдвое превышают среднемировые показатели, сообщает ТАСС. Мишустин отметил, что рост отечественной экономики в шесть раз опережает европейский.
«А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается», – добавил он.
Премьер-министр подчеркнул, что ВВП России по итогам 2024 года достиг 200 трлн рублей, увеличившись почти вдвое с 2020 года. Он отметил, что локомотивом такого роста стал внутренний спрос, как инвестиционный, так и потребительский, а вложения в основной капитал выросли почти на 7,5% за год.
Председатель правительства также отметил, что Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла третье место по темпам роста ВВП среди стран G20. Министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что Россия имеет потенциал для ежегодного роста ВВП на три процента. В 2024 году ВВП России достиг исторического максимума.
Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что украинский бюджет не способен в полном объеме финансировать вооруженные силы страны.
Он подчеркнул, что армия Украины значительно увеличилась в размерах, стала «в три раза больше, чем была», и ее содержание требует дополнительных ресурсов. Зеленский заявил, что ВСУ нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты.
«Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале – Европа и Америка», – считает глава киевского режима.
Он также отметил, что в текущих условиях он больше рассчитывает на помощь со стороны Европы.
Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву ядерное оружие в случае отказа от приема Украины в НАТО, чтобы иметь возможность остановить Россию.
Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России.
Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.
Москва выразила надежду, что США услышали слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву как ключевом условии для мирного урегулирования конфликта.
Директор Театра Вахтангова Крок заявил об отказе сотрудничать с Ефремовым
Крок заявил, что ДТП с участием актера в 2020 году, в результате которого погиб человек, стало закономерным итогом его деградации. «Я его совершенно не знаю. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник», выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом», – сказал Крок.
Он также отметил, что театр не нуждается в услугах приглашенных артистов, в том числе Ефремова, поскольку у театра большая труппа, передает Lenta.Ru.
Напомним, в понедельник Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова. Позже адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер намерен заняться на свободе собственным здоровьем.
Американским спецслужбам, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и другие агентства, разрешено использовать мессенджер Signal в рабочих целях, сообщает ТАСС, об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Он подчеркнул, что использование Signal законно, если принимаемые решения документируются официальными каналами.
Рэтклифф подтвердил свое участие в обсуждении через Signal военных операций в Йемене пару недель назад. Вокруг этого события разгорелся скандал, когда в чат по ошибке был добавлен главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, который позже написал статью о случившемся. Рэтклифф заверил, что обсуждения в мессенджере не включали секретную информацию.
Он также сообщил, что мессенджер Signal был установлен на его рабочий компьютер вскоре после утверждения его кандидатуры на пост директора ЦРУ. Такая практика существовала и при предыдущей администрации Джо Байдена. Директор национальной разведки Тулси Габбард подтвердила, что в Signal не было обмена секретными данными, подчеркнув это утверждение на слушаниях.
Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждали военные планы по операции против хуситов в Йемене. Издание The Guardian сообщало, что утечка из этого чата показала неприязнь Трампа к Европе.
Трамп раскритиковал ЕС и пообещал минимум исключений для тарифов со 2 апреля
Президент США отметил, что считает, будто страна была «мягкой и слабой» в экономических вопросах, что привело к накоплению государственного долга в размере 36 трлн долларов, передает Newsmax.
По его мнению, пришло время вернуть часть этих денег. Особенно он выделил страны Европейского союза, заявив, что они нанесли США больше вреда, чем враги.
Трамп заявил о введении жестких тарифных мер, которые начнут действовать 2 апреля. Он подчеркнул, что не планирует делать много исключений.
«Посмотрите, нас грабили на протяжении 45 лет другие страны», – сказал он.
Трамп также напомнил о временном приостановлении тарифов для Канады и Мексики, подчеркнув, что это исключение временно и не будет распространяться на другие страны.
Он добавил, что действия ЕС и Китая в экономической сфере были особенно разрушительными для американской экономики.
Ранее глава МИД России Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов».
Напомним, планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.
По словам Меркачевой, зарплата Ефремова составляла около 10 тыс. рублей в месяц , передает ТАСС.
Напомним, в понедельник Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.
Адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер намерен заняться на свободе собственным здоровьем.
Как сообщает ТАСС, МИД РФ заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране. В заявлении отмечается, что возвращение станции в российскую атомную отрасль является свершившимся фактом, который международное сообщество должно признать. Это решение исключает передачу как самой станции, так и контроля над ней другой стороне.
Также в МИД РФ подчеркнули недопустимость совместного управления ЗАЭС с любым государством. В ведомстве отметили, что мировая практика не знает таких прецедентов, а полуобщее управление может затруднить обеспечение ядерной безопасности и урегулирование ответственности за ядерный ущерб.
Кроме того, допуск представителей НАТО на ЗАЭС невозможен. На Смоленской площади указали на диверсионный потенциал разведок стран альянса, сотрудничающих с Украиной. Это делает невозможным даже временное присутствие представителей НАТО на станции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением президента США Дональда Трампа о передаче контроля над украинскими атомными электростанциями США, при этом США планируют взять под контроль украинские АЭС в рамках сделки, а переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России.
Глава государства подписал соответствующий указ, передает ТАСС. Звание народного артиста России также присвоено актерам Максиму Аверину и Александру Олешко.
Анна Михалкова родилась в Москве в 1974 году, известна своими ролями в фильмах «Изображая жертву», «Связь», «Кококо» и других. Она также является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» и ранее получила звание заслуженной артистки России.
Максим Аверин, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Собор», также является режиссером и телеведущим. С 2021 года он занимает должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения.
Александр Олешко известен по ролям в сериале «Папины дочки», фильме «Турецкий гамбит» и других проектах. Имеет звание заслуженного артиста России.
Ранее Путин присвоил актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки.