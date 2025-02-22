Чат-бот Grok компании Маска предложил казнить Трампа и самого Маска

Tекст: Мария Иванова

Искусственный интеллект Grok, принадлежащий компании Илона Маска xAL, шокировал пользователей, предложив казнить нового американского лидера, сообщает The Verge.

В ответ на вопрос о том, кто из американцев заслуживает смертной казни из-за своих действий, чат-бот первоначально упомянул Джеффри Эпштейна, однако после уточнения запроса он выдал имя Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Позже, на вопрос о человеке, заслуживающем смерти из-за влияния на общественный дискурс и технологии, Grok назвал основателя компании Илона Маска. Компания xAL уже заявила о начале расследования этого инцидента.

На фоне скандала Маск объявил о скором выпуске новой версии сервиса Grok, который был представлен в ноябре 2023 года и доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Британии и других европейских странах. Инцидент с Grok вызвал широкий резонанс в обществе и стал предметом активных обсуждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск сообщил, что компания xAI завершает финальные испытания языковой модели Grok 3, планируя ее запуск в течение одной-двух недель.

Маск также заявил, что искусственный интеллект скоро затмит человеческие возможности, но выразил надежду на доброжелательность цифрового интеллекта по отношению к людям.

Также он объявил о намерении отправить роботов с искусственным интеллектом Grok на Марс в ноябре 2026 года, используя корабли Starship компании SpaceX.