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Маск анонсировал запуск языковой модели Grok 3 через две недели
Илон Маск сообщил о запуске языковой модели Grok 3 от xAI в ближайшие недели
Компания xAI завершает финальные испытания языковой модели Grok 3, которую планируют запустить в течение одной-двух недель, сообщил Илон Маск.
Маск, владелец компании xAI, на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что запуск нового поколения языковой модели Grok 3 состоится в течение пары недель, передает ТАСС. По словам Маска, необходимо завершить финальные испытания и доработать последние компоненты, чтобы убедиться в качестве работы модели. Он подчеркнул, что Grok 3 может стать лучшим предложением на мировом рынке искусственного интеллекта.
Маск основал стартап xAI в апреле 2023 года, чтобы заниматься разработкой искусственного интеллекта. В ноябре того же года xAI представил чат-бот на основе ИИ под названием Grok. Этот продукт доступен пользователям с премиум-подпиской на платформе X и отличается от конкурентов отсутствием цензуры, а также возможностью получать актуальную информацию в реальном времени.
Помимо Grok, xAI также работает над созданием чат-бота TruthGPT, который, по мнению Маска, должен стать альтернативой предвзятому ChatGPT.
Предыдущее поколение модели Grok 2 было выпущено в августе 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск раскритиковал ИИ-проект Stargate, вызвав возмущение среди окружения президента США. Между тем Китай объявил о масштабной государственной инициативе по развитию искусственного интеллекта, выделив на эти цели 1 трлн юаней.
Ранее Маск сообщил, что человечество исчерпало весь багаж знаний для тренировки ИИ-моделей, и предложил использовать синтезированную информацию для дальнейшего развития технологий.