Израиль начал насильственно переселять палестинцев с севера Газы

Израильская армия приказала переселить пять районов севера сектора Газа

Tекст: Вера Басилая

Израильские военные начали насильственное выселение палестинцев с севера сектора Газа. Официальный представитель армии Авихай Адраи сообщил о приказе эвакуировать пять районов в двух городах на севере сектора: Эль-Ататра, Джебалия эль-Балад, Шуджайя, Эд-Дередж и Эз-Зейтун. По его словам, армия намерена значительно расширить боевые действия в этих зонах, передает Anadolu.

«Мы призываем жителей немедленно покинуть указанные районы и двигаться на запад сектора Газа», – заявил Адраи.

До этого военные Израиля объявили о начале наземной операции «Колесницы Гидеона», главная цель которой – полная и постоянная оккупация сектора и принудительное переселение палестинцев в лагеря на юге.

Ранее правительство Израиля приняло решение о расширении присутствия на Западном берегу и восстановлении поселений.

Сообщалось, что израильские военные заняли 77% территории сектора Газа, используя прямые наземные операции и огневой контроль.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о планах контролировать территорию Газы после завершения операции.

План спецпосланника президента США Стива Уиткоффа предусматривает 60-дневное прекращение огня с обязательным обменом заложниками и заключенными.