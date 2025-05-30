СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.11 комментариев
Израиль начал насильственно переселять палестинцев с севера Газы
Израильская армия приказала переселить пять районов севера сектора Газа
Армия Израиля усилила военные действия, объявив о принудительном переселении палестинцев из северных районов сектора Газа в западную часть эксклава, сообщил официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи.
Израильские военные начали насильственное выселение палестинцев с севера сектора Газа. Официальный представитель армии Авихай Адраи сообщил о приказе эвакуировать пять районов в двух городах на севере сектора: Эль-Ататра, Джебалия эль-Балад, Шуджайя, Эд-Дередж и Эз-Зейтун. По его словам, армия намерена значительно расширить боевые действия в этих зонах, передает Anadolu.
«Мы призываем жителей немедленно покинуть указанные районы и двигаться на запад сектора Газа», – заявил Адраи.
До этого военные Израиля объявили о начале наземной операции «Колесницы Гидеона», главная цель которой – полная и постоянная оккупация сектора и принудительное переселение палестинцев в лагеря на юге.
Ранее правительство Израиля приняло решение о расширении присутствия на Западном берегу и восстановлении поселений.
Сообщалось, что израильские военные заняли 77% территории сектора Газа, используя прямые наземные операции и огневой контроль.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о планах контролировать территорию Газы после завершения операции.
План спецпосланника президента США Стива Уиткоффа предусматривает 60-дневное прекращение огня с обязательным обменом заложниками и заключенными.