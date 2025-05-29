Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Охранников осудили за нападение на журналистов в Арзамасе
В Арзамасе завершился суд по делу об избиении сотрудников местного телеканала, снимавших сюжет о нарушениях на свалке.
Суд признал троих охранников виновными в воспрепятствовании деятельности журналистов, передает РИА «Новости».
В июле 2023 года оператор и корреспондент местного телеканала приехали снимать репортаж о возможных экологических нарушениях на мусороперегрузочной станции в Арзамасе. Охранники применили к ним насилие и повредили видеооборудование.
«Приговором суда специалисту по безопасности назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, а сотрудникам частного охранного предприятия – год и шесть месяцев и год и девять месяцев лишения свободы условно», – говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия и повреждением имущества. Решение суда вступило в силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи начали доследственную проверку после нападения мужчины на девушку-журналиста во время выполнения съемочного задания в петербургском подъезде. На съемочную группу телеканала «Рен ТВ» совершили нападение в Москве, и инцидентом заинтересовались в Главном следственном управлении СК по столице.