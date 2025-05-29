Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.0 комментариев
Карасин сообщил о возможной активизации авиасообщения России и Грузии
Вопрос об увеличении числа прямых авиарейсов между Москвой и Тбилиси обсуждается на фоне заметного оживления двусторонних отношений и постепенного сближения, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Россия и Грузия могут в будущем активизировать прямое авиасообщение, передает ТАСС. Карасин отметил: «Стоит вопрос о том, чтобы активизировать в дальнейшем авиасообщение, в том числе прямое. Одним словом, этот процесс идет, но не надо его торопить».
Карасин также заявил, что отношения между Россией и Грузией в целом имеют тенденцию к активизации. По его словам, Москва была бы рада восстановить дипломатические отношения, однако сейчас между странами действует отделение посольства Швейцарии, в котором работают российские дипломаты в Тбилиси и грузинские – в Москве. Карасин подчеркнул, что эти отделения представляют интересы обеих стран и способствуют развитию диалога.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией с 15 мая 2023 года. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.
Недавно стало известно, что авиаперевозчики, сотрудничающие с сухумским аэропортом, лишатся права работать на грузинском рынке из-за действующего запрета на коммерческую деятельность в Абхазии без согласия Тбилиси.
Грузинский вице-премьер и министр экономики Леван Давиташвили заявил на пресс-конференции, что компании, организующие рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать на территории Грузии.