Карасин сообщил о возможной активизации авиасообщения России и Грузии

Tекст: Ольга Иванова

Россия и Грузия могут в будущем активизировать прямое авиасообщение, передает ТАСС. Карасин отметил: «Стоит вопрос о том, чтобы активизировать в дальнейшем авиасообщение, в том числе прямое. Одним словом, этот процесс идет, но не надо его торопить».

Карасин также заявил, что отношения между Россией и Грузией в целом имеют тенденцию к активизации. По его словам, Москва была бы рада восстановить дипломатические отношения, однако сейчас между странами действует отделение посольства Швейцарии, в котором работают российские дипломаты в Тбилиси и грузинские – в Москве. Карасин подчеркнул, что эти отделения представляют интересы обеих стран и способствуют развитию диалога.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией с 15 мая 2023 года. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Недавно стало известно, что авиаперевозчики, сотрудничающие с сухумским аэропортом, лишатся права работать на грузинском рынке из-за действующего запрета на коммерческую деятельность в Абхазии без согласия Тбилиси.

Грузинский вице-премьер и министр экономики Леван Давиташвили заявил на пресс-конференции, что компании, организующие рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать на территории Грузии.