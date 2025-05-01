Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.0 комментариев
Власти Грузии запретили работу авиакомпаниям, связанным с сухумским аэропортом
Авиаперевозчики, сотрудничающие с сухумским аэропортом, лишатся права работать на грузинском рынке из-за действующего запрета на коммерческую деятельность в Абхазии без согласия Тбилиси.
Грузинский вице-премьер и министр экономики Леван Давиташвили заявил на пресс-конференции, что компании, организующие рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать на территории Грузии, передает ТАСС. По его словам, в стране действует закон, запрещающий иностранным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии без согласия официального Тбилиси.
«Компании, которые нарушают закон, конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые в наших руках», – приводит его слова агентство.
Грузинский вице-премьер и министр экономики Леван Давиташвили заявил на пресс-конференции, что компании, организующие рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать на территории Грузии, передает ТАСС. По его словам, в стране действует закон, запрещающий иностранным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии без согласия официального Тбилиси.
«Компании, которые нарушают закон, конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые в наших руках», – приводит его слова агентство.