  • Новость часаЛавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса
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    Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы
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    Онищенко предупредил о появлении тигровых комаров в России
    Лавров назвал предложенную Украине дату новой встречи в Стамбуле
    Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
    Фицо: Еврокомиссия может пойти на уступки по энергоносителям из России
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    Путин потребовал прекратить участие «шаманов» в подготовке олимпийцев
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    28 мая 2025, 23:03 • Новости дня

    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

    МО Германии допустило развертывание дальнобойного оружия за несколько недель

    Tекст: Вера Басилая

    Развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны Германии.

    Первые системы дальнобойного оружия, изготовленные на Украине на средства Германии, могут быть развернуты уже в ближайшие недели, передает «Лента.ру».

    Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии после переговоров с представителями украинского военного ведомства.

    В ведомстве отметили, что в течение 2025 года планируется выпустить значительное количество подобных систем.

    Сообщается, что ранее между Украиной и германской оборонной промышленностью был заключен соответствующий контракт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Германии по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    28 мая 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России

    Военный эксперт Кнутов: ВСУ нашли новую тактику ударов БПЛА по России

    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В европейской части России должны быть расположены дополнительные установки ПВО для защиты от налетов беспилотников Украины. Также необходимо наращивать удары по местам доставки и сборки украинских дронов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы уничтожили и перехватили 296 беспилотников ВСУ над 14 регионами.

    «ВСУ повышают массовость атак и используют новую тактику: направляют рой кустарно собранных БПЛА на наши установки ПВО, а основной дрон, изготовленный на Западе с применением композитных материалов, несет взрывчатку, чтобы нанести удар по объекту – жилому дому или предприятию», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «При таких налетах все цели перехватить очень сложно, прорыв какого-то числа беспилотников обязательно будет. Чтобы минимизировать риски, стоит подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, потому что массовость налетов, скорее всего, будет увеличиваться», – спрогнозировал эксперт, напомнив, что в этом году Украина планирует собрать несколько десятков тысяч дронов.

    «Помимо этого, России нужно активно наращивать производство средств ПВО, а также запускать всевозможные дополнительные курсы для подготовки специалистов в области противовоздушной и противоракетной обороны», – считает собеседник.

    «Впрочем, самое главное – наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника. Причем не стоит ограничиваться авианалетами – должна работать агентура, диверсионные группы для уничтожения объектов на месте. Это, на мой взгляд, самый эффективный способ противодействия», – указал эксперт.

    «Стоит отметить, что Киев атакует хаотично все объекты, до которых может дотянуться. Цель одна – создать панику в обществе. По задумке противника, это повлияет на позиции российской стороны в переговорах по урегулированию украинского кризиса», – резюмировал Кнутов.

    За минувшую ночь над Центральной Россией были уничтожены и перехвачены 296 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны в Telegram-канале. Атаки произошли в Московском регионе, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

    В Подмосковье ПВО отработала по целям в 12 муниципальных образованиях, было сбито 42 беспилотника, сообщил глава региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. В Чехове повреждены три жилых дома – в селе Троицкое на улице Новая и в СНТ «Мичуринец». Еще один дрон приземлился на парковку технопарка «Элма».

    В Брянской области взрыв повредил окна многоэтажки и шесть автомобилей. В белгородском селе Красная Поляна мужчина получил контузию при детонации беспилотника. Крупных разрушений и погибших при авианалете ВСУ нет. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как лишить Украину массового производства беспилотников.

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    28 мая 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР
    Российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а «Восток» освободил Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка «Север» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны около Хотеня, Алексеевки, Бессаловки, Осоевки, Садков, Варачино, Хутора Красного и Александрии в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Эсхара, Волчанска, Волчанских Хуторов и Крейдянки в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 210 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Комаром, Новополем в ДНР, Гавриловкой в Днепропетровской области и Гуляйполем в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 165 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Двуречанского, Купянска, Новоосиново, Песчаного в Харьковской области и Кировска в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Миньковки, Берестока, Васюковки, Северска, Славянска, Серебрянки, Шевченко, Константиновки, Александро-Шультино, Дружковки и Иванополья в ДНР.

    Противник потерял до 80 военнослужащих, четыре бронемашины, станцию РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склады с боеприпасами и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии вблизи Степановки, Владимировки, Русина Яра, Гродовки, Яблоновки, Димитрова, Новоторецкого, Ульяновки, Петровского, Новосергеевки, Красноармейска и Новоэкономического в ДНР.

    При этом потери противника составили более 440 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины «Козак».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны около Каменского, Малой Токмачки, Новоданиловки, Червоной Криницы в Запорожской области и Николаевки, Антоновки, Осокоровки в Херсонской области.

    Противник при этом потерял до 60 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР. За день до этого они освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области, а ранее Романовку в ДНР.

    Коментарии (2)
    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО

    Reuters: Путин потребовал письменный отказ Запада от расширения НАТО

    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов обсуждать прекращение боевых действий на Украине при условии получения письменных гарантий от Запада о прекращении расширения НАТО на восток, сообщает Reuters.

    Президент России Владимир Путин поставил условием прекращения боевых действий на Украине получение письменных гарантий от западных лидеров о прекращении расширения НАТО на восток и частичном снятии санкций с России, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом переговоров.

    Помимо этого Москва требует нейтрального статуса Украины, решения вопроса с замороженными российскими активами на Западе и защиты русскоязычного населения на Украине.

    После более чем двухчасового разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе Путин заявил, что Россия согласилась работать с Украиной над меморандумом, который определит параметры мирного соглашения и сроки возможного прекращения огня. Сейчас российская сторона разрабатывает свой вариант меморандума, но срок его подготовки пока неизвестен. Киев и европейские государства обвиняют Москву в затягивании переговоров на фоне продвижения российских войск на востоке Украины.

    «Путин готов к миру, но не любой ценой», – подчеркнул один из высокопоставленных российских источников.

    Все три источника уточнили, что Москва требует письменных гарантий от ведущих западных стран о том, что расширение НАТО на восток – а значит, вступление Украины, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик – исключается. Кроме того, по словам источников, если Путин не сможет добиться мира на своих условиях, он намерен демонстрировать европейцам и украинцам военными успехами, что «мир завтра будет еще более болезненным».

    В администрации президента Украины и штаб-квартире НАТО не ответили на запросы Reuters о комментарии. Официальные лица альянса ранее неоднократно заявляли, что не намерены менять политику «открытых дверей» под давлением России, а Украина настаивает на том, что Москва не должна иметь право вето на ее внешнеполитический выбор.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине.

    В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

    Коментарии (44)
    28 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки, поскольку Дональд Трамп не обозначил планов продлевать или увеличивать помощь Киеву.

    Администрация США пока не приняла мер ни для давления на президента России Владимира Путина, ни для существенного усиления поддержки Киева, сообщает The Washington Post. Украина продолжает получать последние транши военной помощи, одобренной ещё при Джо Байдене, однако эти поставки завершатся в ближайшие месяцы, а Дональд Трамп не высказывал намерений возобновить или продлить поддержку.

    Бывший директор по вопросам Украины в Совете национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер подчеркнул: «Есть выбор для нынешней администрации – либо одобрить дополнительную помощь безопасности для Украины, чтобы она продолжала получать необходимое оружие, либо позволить американской поддержке сойти на нет, что поставит Украину в невыгодное положение и усилит позиции России».

    Трамп неоднократно подчеркивал свои доверительные отношения с Путиным, при этом сводя к минимуму роль России в конфликте и обвиняя Украину в случившемся. На предвыборных мероприятиях Трамп обещал разрешить конфликт «за 24 часа», хотя сам признавал, что говорил это с «легкой иронией».

    Недавно Трамп рассказал о «хорошем разговоре с приятным человеком по имени Владимир Путин», отметив, что «тон и дух беседы были отличными». Несмотря на отказ России от немедленного прекращения огня, Трамп выразил желание восстановить торговые связи между США и Россией, но переговоры о мире пока не продвинулись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на атаки беспилотников. В Кремле связали критику Белого дома с «эмоциональной перегрузкой» из-за переговорного процесса. Американские законодатели оказывают сильное давление на президента Дональда Трампа, требуя ужесточения антироссийских санкций при поддержке европейских союзников. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство.

    Коментарии (10)
    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

    Коментарии (9)
    28 мая 2025, 13:04 • Новости дня
    Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов по урегулированию конфликта
    Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов по урегулированию конфликта
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Подготовленные проекты меморандумов между Россией и Украиной уже предоставлены обеим сторонам, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вскоре они станут известны, после этого начнется новый раунд переговоров.

    Представитель Кремля заявил: «Скоро уже станут известны проекты тех меморандумов, которые с двух сторон предоставлены, и речь зайдет уже о следующем раунде переговоров».

    Песков также отметил, что Москва продолжает интенсивную работу по урегулированию ситуации на Украине и готовится к следующему этапу переговоров с Киевом. Помимо этого, российская сторона планирует продолжать контакты с представителями США.

    Ранее сообщалось, что российский МИД разрабатывает проект меморандума, который определит основные условия и временные рамки будущего мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

    Документ по будущему мирному договору находится в стадии подготовки и требует тщательной проработки и согласования.

    Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки по меморандуму об урегулировании.

    Коментарии (17)
    28 мая 2025, 17:15 • Новости дня
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    @ bmvg.de

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.

    Как сообщило Минобороны ФРГ, соглашение предполагает прямые инвестиции Берлина в украинский оборонный сектор и контракт между украинской стороной и германскими оборонными компаниями, передает ТАСС. В министерстве уточнили, что значительное количество дальнобойных систем будет произведено в 2025 году.

    Германия также обязалась продолжить поставки боеприпасов. В присутствии Писториуса Умеров и представители Diehl подписали отдельный контракт на поставку Украине систем ПВО и соответствующих боеприпасов. Общий объем поддержки составит около 5 млрд евро, финансирование будет осуществляться из уже одобренных парламентом ФРГ фондов.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

    Сообщалось, что Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

    Коментарии (38)
    28 мая 2025, 11:18 • Новости дня
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский собирается посетить Германию для встречи с канцлером Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить дальнейшее военное сотрудничество и поставки вооружений, в том числе дальнобойных ракет Taurus, сообщает The New York Times.

    Владимир Зеленский посетит Берлин в среду для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет The New York Times.

    Это уже третья встреча Зеленского и Мерца за последние три недели, что говорит о растущем сотрудничестве и стремлении нового канцлера выстроить лидирующую роль Германии среди европейских союзников на фоне ослабления поддержки со стороны США.

    В ходе визита Зеленский встретится с Мерцем в здании федеральной канцелярии, после чего оба выступят на совместной пресс-конференции. Позже украинский президент проведет переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции.

    Ожидается, что обсуждения между Мерцем и Зеленским будут сосредоточены на продолжении военной помощи, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты, крупнейший донор Украины, похоже, готовы свернуть свою поддержку. Особый интерес для украинского лидера представляет дальнобойная ракетная система Taurus, которую Германия разработала совместно со Швецией.

    Мерц ранее подчеркивал, что поддержка Украины и давление на Россию необходимы для достижения перемирия. «На Украине решается не меньше, чем миропорядок всего нашего континента. В этот исторический момент Европа должна объединиться как никогда», – заявлял Мерц.

    Полиция намерена перекрыть часть правительственного района Берлина для обеспечения безопасности, как это было и во время предыдущих визитов Зеленского. В отличие от прежнего канцлера Олафа Шольца, который долго не посещал Киев после начала спецоперации на Украине, Мерц уже через три дня после вступления в должность побывал на Украине вместе с лидерами Франции и Польши.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО, назвав действия киевского режима террористическими.

    Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности для поставляемого Киеву вооружения, и Киев теперь может наносить удары по позициям на территории России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неопытности и некомпетентности канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на его высказывания о военной поддержке Киева.

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    28 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
    Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече.

    Мединский заявил, что распространяемая мировыми агентствами новость, что ему якобы звонил Умеров по поводу Меморандума, который российская сторона якобы до сих пор не подготовила, передает РИА «Новости». «Мол, что-то русские не торопятся», – написал Мединский.

    Он пояснил, что на самом деле не министр обороны Украины Умеров звонил ему, а наоборот – именно он позвонил Умерову.

    В ходе разговора Мединский предложил точную дату и место для обмена меморандумами, а также выразил готовность начать предметное обсуждение всех пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня сразу же на месте.

    По словам Мединского, украинская сторона взяла паузу на совещание, которое, по его словам, затянулось. Он подчеркнул, что ожидает скорого подтверждения от Киева и готов лично встретиться с представителями Украины в обозначенные даты, чтобы работать ради долгосрочного мира и спасения жизней.

    Напомним, проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Коментарии (6)
    28 мая 2025, 13:22 • Новости дня
    Кремль объяснил включение гражданских в обмен пленными по схеме «тысяча на тысячу»

    Песков объяснил включение гражданских в обмен пленными по схеме «тысяча на тысячу»

    Кремль объяснил включение гражданских в обмен пленными по схеме «тысяча на тысячу»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу» Украина не набрала тысячу военных и передала гражданских лиц, включая осужденных за сотрудничество с российской разведкой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, соотношение военных и гражданских лиц при обмене пленными в формате «тысяча на тысячу» говорит само за себя, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона не смогла предоставить тысячу военнослужащих и поэтому в обмен включили гражданских лиц, в том числе осужденных за измену и сотрудничество с российской разведкой, а также жителей Курской области, угнанных в плен.

    Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин был осведомлен о таком положении дел.

    Ранее Россия и Украина провели крупнейший за все время спецоперации обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».

    В рамках обменов с Украиной за время спецоперации возвращены около 4,5 тыс. россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что исход будущих обменов военнопленными между Россией и Киевом определят результаты текущих переговоров.

    Коментарии (4)
    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    28 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Эксперты Bloomberg предупредили о рисках недооценки логики Путина

    Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Прекращение военной и экономической поддержки Киева со стороны США усилит позиции Москвы на Украине, что увеличивает риск дальнейшего расширения зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

    Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

    Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

    Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

    В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

    По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.

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    28 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

    Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двусторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

    «Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.



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    28 мая 2025, 08:39 • Новости дня
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь над Московским регионом и 12 областями страны были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за период с 21.00 мск 27 мая до 7.00 28 мая средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников самолетного типа.

    Атаки фиксировались в Московском регионе, а также на территории Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

    Все задействованные подразделения ПВО продолжили патрулирование и контроль воздушного пространства в ночное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ночью отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Московской области, было сбито 42 беспилотника. В Зеленограде из-за атаки БПЛА повреждено остекление технопарка «Элма».

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    28 мая 2025, 16:23 • Новости дня
    Песков назвал слова Мерца о дальнобойном оружии на Украине «провоцированием войны»
    Песков назвал слова Мерца о дальнобойном оружии на Украине «провоцированием войны»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Германии по дальнобойному оружию безответственной и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Россия надеется, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о начале производства дальнобойного оружия на украине не станут серьезным препятствием для попыток мирного урегулирования ситуации, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Мерца в беседе с журналистами.

    Песков подчеркнул, что считает такую позицию Берлина безответственной. По его словам, «это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше». Он добавил, что заявления Мерца прямо препятствуют выходу на траекторию мирного процесса и способствуют опасной тенденции.

    Песков выразил надежду, что подобные высказывания Германии все же не станут непреодолимым барьером для будущих мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

    Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

    Заявление Мерца об отмене ограничений на дальнобойность вооружения для Киева вызвало недоумение среди западных журналистов и дипломатов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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