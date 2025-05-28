Политолог Шаповалов: Российские пограничники защищают рубежи страны на суше и на море

Tекст: Андрей Резчиков

«Очень важно, что президент России Владимир Путин не обходит стороной такие памятные даты и всегда находит нужные слова для того, чтобы поздравить пограничные войска, которые имеют славную многовековую историю», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Россия всегда подвергалась атакам со стороны врага, а пограничные отряды еще с древнерусских времен защищали рубежи государства от внешних захватчиков и первыми принимали удар», – напомнил политолог. Во времена Московского царства отряды пограничников располагались на засечных линиях, а в советский период пограничная служба была восстановлена после гражданской войны. В результате нападения фашистской Германии на Советский Союз именно пограничники первыми встретили врага.

«Брестская крепость и город-герой Брест – это символы храбрости и преданности делу пограничников. Отряды погранвойск приняли неравный бой, но выполнили свою задачу по защите Родины и выиграли время для дальнейших операций Красной Армии», – указал спикер.

По его словам, в наше время пограничные войска с честью несут знамя и равняются на своих героев, предотвращая диверсии, нелегальную миграцию и контрабанду. «Мы вспоминаем не только героев прошлого, но и тех пограничников, которые с честью защищали рубежи нашей страны в момент курской авантюры киевского режима», – подчеркнул эксперт.

Не менее значимой Шаповалов назвал деятельность пограничников, которые совместно с подразделениями Черноморского флота (ЧФ) и Росгвардии обеспечивают в акваториях Черного и Азовского морей безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, объектов морской экономической деятельности, а также рыбопромысловых судов.

«Акватория Черного моря, Керченский пролив и Крымский мост представляют стратегический интерес для России с точки зрения коммуникаций и экономики. И крайне важно, что морские рубежи страны надежно защищены, пограничные войска вместе с подразделениями ЧФ и Росгвардии с честью несут службу там, где устраиваются различные провокации со стороны Украины», – добавил Шаповалов.

В среду президент России Владимир Путин в специальном видеобращении поздравил с профессиональным праздником – Днем пограничника – личный состав, гражданский персонал Погранслужбы ФСБ России.

«Легендарные традиции вашей службы закладывались и укреплялись на протяжении тысячелетней истории Отечества, со времен Древней Руси многими поколениями мужественных, доблестных воинов, которыми гордится наша страна», – сказал президент.

Глава государства особо отметил, что в ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России «не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач и сейчас действуют так же грамотно, стойко и бесстрашно».

«Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды и, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнерами», – подчеркнул Владимир Путин.