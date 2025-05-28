Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.4 комментария
СК предъявил обвинение трем блогерам по делу о свободе вероисповеданий
СК обвинил трех подмосковных блогеров по статье о свободе совести
Трем молодым жителям Московской области предъявили обвинение в нарушении закона о свободе совести и вероисповеданий, их заключили под стражу.
Трем блогерам из Московской области было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 и ч. 3 ст. 242 УК РФ, передает ТАСС.
В сообщении СК отмечено: «Следователем ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела трем местным жителям 2001 и 2003 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148, ч. 3 ст. 242 УК РФ».
По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Детали уголовного дела и обстоятельства преступлений не уточняются.
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