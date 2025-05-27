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    Украина надоела всей Европе
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру
    Эксперт: Россия готова и к мирному урегулированию, и к продолжению СВО
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за препятствования Европы миру на Украине
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    11 комментариев
    27 мая 2025, 13:07 • Новости дня

    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС

    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    @ Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросовет на уровне министров по европейским делам дал добро на создание фонда милитаризации ЕС (SAFE), на этот фонд планируется выделить 150 млрд евро, сообщило польское председательство Совета.

    Программа включает в себя широкомасштабные военные инвестиции, на эти цели отводится 150 млрд евро, заявило председательство, передает ТАСС.

    Ранее создание фонда поддержали дипломаты Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество.

    26 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией

    Президент Словении сообщила о работе ЕС по восстановлению контактов с Россией

    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией
    @ Michael Probst/Pool AP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией, сообщила президент Словении Наташа Пирц-Мусар.

    Евросоюз ведет работу по возобновлению контактов с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар, передает ТАСС.

    По ее словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей, что «они работают над этим».

    Ранее страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    26 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины

    Германия решила отправить Украине устаревшие ракеты Patriot

    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия готовится предоставить Украине старые ракеты PAC-2 для комплексов ПВО Patriot, сохраняя новейшие модификации для собственных нужд.

    Газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата сообщает, что Германия не планирует передавать Украине модернизированные ракеты PAC-3 для комплексов Patriot, а ограничится поставкой устаревших PAC-2. По словам источника, такие ракеты считаются малоэффективными для перехвата баллистических целей, пишет ТАСС.

    Информация о точных сроках поставок пока отсутствует. Ранее стало известно, что США разрешили Германии отправить Украине 100 ракет Patriot и 125 ракет большой дальности, произведенных на территории Соединенных Штатов. Такое разрешение необходимо, поскольку экспорт этих вооружений невозможен без согласия американских властей.

    По информации WP, решение Вашингтона о передаче вооружений было принято после сделки между Киевом и США по добыче полезных ископаемых. Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Украина просила новые установки и боеприпасы Patriot, однако даже у Соединенных Штатов их сейчас нет. По словам Рубио, союзники по НАТО не хотят расставаться с современными системами Patriot, а потому Украине предложены менее современные варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил передачу Германией Киеву 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о невозможности передачи ракет Taurus на Украину из-за необходимости длительного обучения военных. Правительство Германии готовит меры по максимальному ограничению публичного раскрытия сведений о количестве и видах оружия, поставляемого Киеву.

    Коментарии (2)
    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    27 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры Европейского союза и США по скоординированным мерам против обхода антироссийских санкций завершились неудачей, сообщает газета Suddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR и NDR.

    Согласно данным внутреннего доклада МИД ФРГ, прекратились согласования действий между ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Внутренний доклад МИД ФРГ ссылается на заседание Совета ЕС по иностранным делам, состоявшееся в Брюсселе 20 мая. Отмечается, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил недовольство из-за полного прекращения трансатлантического согласования по вопросам борьбы с обходом санкций против России. Он обратил внимание, что совместная работа по этим вопросам между ЕС и США не ведется.

    Также в докладе отмечается, что кооперация в рамках Группы семи по этому направлению, по словам О'Салливана, утратила динамику.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (3)
    26 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией

    Политолог Рар: Партия войны не позволит Европе сблизиться с Россией

    Рар оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией
    @ Wiktor Dabkowski/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разговоры о попытках налаживания Брюсселем отношений с Москвой стали следствием ослабления поддержки США Киева и усиления правых в Европе. Но пока дискурс не имеет реальных перспектив, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила о сигнале главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на восстановление связей с российской стороной.

    «В Брюсселе начинают понимать, что Трамп перестает поддерживать Украину и передает эту проблему Европе, ограниченной в средствах для полномасштабной помощи Киеву. К тому же, западное вооружение оказалось неэффективным: российские силы продвигаются на фронте, а об украинском прорыве говорить не приходится», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Тем временем внутри стран ЕС появляются силы, которые говорят, что Брюссель, Берлин, Лондон и Париж также должны взять на себя роль миротворцев, искать дипломатический путь решения, что прямая война с ядерной державой Россией будет для всех губительная», – продолжил он.

    «Более того, санкции против России не работают и больно бьют по благосостоянию самого Евросоюза. Усиливается и роль правых партий в Европе, которые смотрят на мир более реалистично, а не с позиции либеральных ценностей», – подчеркнул собеседник.

    «Впрочем, не думаю, что ЕС действительно пытается восстановить диалог с Москвой. В Брюсселе идут отдельные, закулисные обсуждения, но так называемая партия войны пока преобладает в Европе. «Ястребы» проиграют лишь тогда, когда Путин и Трамп договорятся о прекращении боевых действий», – детализировал аналитик.

    Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила о полученном от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сигнале о том, что Брюссель работает над восстановлением связей с Москвой. «Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией», – сказала она в интервью Politico. По мнению Пирц-Мусар, ЕС следует собрать группу «мудрых мужчин и женщин» для осуществления «тихой дипломатии», что станет первым шагом к восстановлению диалога.

    Отказ от взаимодействия с Москвой – одна из причин, по которой ЕС не считается политически мощной группой, добавила президент Словении. Европе следует приложить усилия, чтобы получить приглашение за стол переговоров, за которым уже сидят Россия, США и Украина, подчеркнула Пирц-Мусар.

    При этом, несколькими днями ранее Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о введении пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России, что грозит ростом цен на продукты в Европе и закрытием ферм. Более того, ЕС намеревается жестко ударить по российским нефти, газу и финансовому сектору и даже рассматривает вариант полного торгового эмбарго. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в перспективах такого сценария.

    Брюссель отказывается от миротворческого сценария и в части украинского кризиса. Так, по данным Bloomberg, сейчас европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева.

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    24 мая 2025, 20:38 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы купить вооружения у США для Украины

    Bloomberg: Европа не может обеспечить поставки вооружений Киеву без США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские страны заинтересованы в закупке вооружений у США для дальнейшей передачи их Украине, передает ТАСС.

    Эксперты заявляют, что у Европы нет ни достаточных арсеналов, ни возможностей для масштабного производства оружия, чтобы самостоятельно продолжать снабжать Киев.

    Рассматривается вариант закупки американских систем вооружений европейскими государствами, после чего эти вооружения будут направляться на Украину. Такой шаг обсуждается на случай, если администрация Дональда Трампа откажется напрямую поддерживать Киев.

    По оценкам экспертов, военная помощь, выделенная предыдущим президентом Джо Байденом, может закончиться уже летом этого года, и восполнить этот дефицит Западу будет непросто.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил французскому журналу Le Point, что в Киеве обеспокоены возможным прекращением американской поддержки.

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о новых пакетах помощи пока не принято.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться.

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    27 мая 2025, 10:49 • Новости дня
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    Мерц уточнил, что страны, которые ранее устанавливали ограничения дальнобойности, уже давно отказались от этих условий, передает РИА «Новости».

    По словам канцлера, Украина имеет право использовать полученное западное вооружение, включая удары по военным целям на территории России за пределами своих границ. Он подчеркнул, что озвучил это положение еще накануне в Берлине, а сама договоренность была достигнута значительно раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия засекретила поставки вооружений Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США. Мерц добавил, что следующим этапом должно стать предоставление Украине дальнобойных вооружений. Он также заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

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    26 мая 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    @ Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США согласны отложить введение пошлин в 50% на товары из ЕС до 9 июля, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что ему позвонила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и «попросила продлить срок, установленный на 1 июня». «Я согласился на продление до 9 июля 2025 года», – сообщил президент США.По словам Трампа, Фон дер Ляйен заверила его, что «переговоры начнутся быстро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии заявила, что для решения вопроса с пошлинами США на европейские товары потребуется время. Президент США угрожал с начала июня ввести пошлины в 50% на продукцию из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

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    27 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    @ Messyasz Nicolas/Pool/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    План ряда стран Европы по отправке войск на Украину фактически признан «мертвым» из-за отсутствия поддержки со стороны США, без которой реализация невозможна, сообщает The Financial Times.

    Издание пишет, что план по отправке войск на Украину, предложенный рядом европейских стран, начали называть «мертвым», передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванного европейского чиновника, который отметил, что этот проект не может быть реализован без помощи США, а Вашингтон не намерен ее предоставлять.

    В то же время неназванный французский дипломат опроверг позицию коллеги, заявив, что такие заявления «сильно преувеличены» и не соответствуют действительности. Дипломат также подчеркнул, что ряд европейских стран по-прежнему продолжают работу над соответствующими планами, действуя «в обычном темпе».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что отправка немецких военных на Украину возможна только при наличии международного мандата.

    Премьер-министр Польши Туск подтвердил отказ направлять польские войска на Украину.

    Президент Франции Макрон допустил возможность военного ответа для потенциальных миротворцев на Украине в случае их нападения.

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    26 мая 2025, 08:18 • Новости дня
    Ростех: Противник не способен отразить удар «Искандера»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поразил сразу две американские пусковые установки Patriot на значительном расстоянии друг от друга, сообщили в Ростехе.

    Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили две пусковые установки американского ЗРК Patriot в Днепропетровской области, передает Telegram-канал Ростеха. Мощность боевой части ракеты оказалась достаточной, чтобы накрыть обе цели, несмотря на то, что они находились на существенном расстоянии друг от друга. Также был поражен командный пункт и радиолокационная станция системы ПВО, которые называются «мозгом» и «сердцем» комплекса.

    В Ростехе подчеркнули: «Противник не способен отразить удары комплекса «Искандер». Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет. Поэтому ВСУ сбивать «Искандер» нечем. Фактически противник может только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов».

    Отмечается, что «Искандер» способен выводить из строя цели на значительном расстоянии от точки непосредственного попадания за счет ударной волны и осколков. Если ПВО накрыто таким образом, вернуть его в строй невозможно. Еще одной ключевой характеристикой комплекса названа высокая точность, зачастую превышающая иностранные аналоги, что позволяет поражать цели практически без отклонения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов. Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за применения ракет «Искандер-М». Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК Patriot.

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    27 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса

    Страны ЕС разошлись во мнении по вопросу лишения Венгрии права голоса

    Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Между странами ЕС нет единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса, сообщили европейские источники.

    Вероятно, соответствующее решение принято не будет. Венгрию обвиняют в нарушении принципов верховенства права, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, восьмое слушание по процедуре ограничения прав Венгрии в Евросоюзе состоится 27 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заседание является проявлением внутренних противоречий в Евросоюзе.

    В 2018 году Европарламент обвинил Венгрию в нарушениях в области правосудия и свободы СМИ. В 2022 году по предложению Еврокомиссии впервые использовали специальный механизм, из-за которого Венгрия перестала получать часть средств из общих фондов ЕС. В 2024 году Венгрии пригрозили приостановкой прав в ЕС.


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    24 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии объявило о поступлении импортозамещенных Су-30СМ2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия Белоруссии на следующей неделе примет новые модернизированные Су-30СМ2, созданные без иностранных компонентов и на основе российского производства, сообщил заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин в интервью телеканалу «Первый информационный».

    По его словам, модернизированные истребители Су-30СМ2, которые поступят в белорусскую армию из России на следующей неделе, являются полностью импортозамещенными, передает РИА «Новости».

    Федин подчеркнул, что контракт реализовывался в течение нескольких лет, а новые истребители были модернизированы с учетом опыта спецоперации на Украине. По словам Федина, изначально истребители проектировались с использованием французской авионики, однако теперь все комплектующие являются российскими.

    «Сегодня это полностью отечественный российский истребитель, который поступает благодаря совместной работе на вооружение Вооруженных сил Беларуси», – отметил Федин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. Для новых Су-30СМ2 прошли испытания бетонобойные авиационные бомбы. Ростех ранее передал ВКС России очередную партию истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130.

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    27 мая 2025, 13:15 • Новости дня
    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине

    Захарова: Место лидеров Европы на переговорах по Украине «под столом»

    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Мария Захарова на брифинге усомнилась в способности лидеров Европы участвовать в переговорах по Украине, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что западные страны заявляют о желании быть посредниками, однако их действия, по ее мнению, говорят об обратном.

    По ее словам, судя по последним действиям европейских лидеров «в вагоне поезда из Киева», они за столом сидеть не могут.

    «Может, им уже бронировать место под столом?» – заявила Захарова.

    Она также отметила, что европейским лидерам стоит более реалистично оценивать свои возможности и смотреть на себя со стороны.

    Мария Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку».

    Захарова имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину, связанный с якобы употреблением ими запрещенных веществ.

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    24 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    Белоусову показали быстровозводимые казармы с ресурсом работы от 25 лет

    Белоусову продемонстрировали модульные объекты с ресурсом работы от 25 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций, сообщило Министерство обороны России.

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил войска Московского военного округа и ознакомился с образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций различного назначения, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Замминистра Андрей Булыга доложил, что подобные здания позволят повысить мобильность подразделений и обеспечить комфорт для личного состава. Представители промышленности заявили, что технология позволяет возводить объекты в сложных условиях, снизить энергозатраты, минимизировать расходы на эксплуатацию и адаптировать здания к экстремальным температурам. Минимальный срок службы модульных казарм для проживания составляет 25 лет, а объектов с композитными материалами – не менее 50 лет.

    «Есть из чего выбрать. Сделать это нужно качественно. Основным критерием качества будет оценка самих военнослужащих с точки зрения их условий для служебной деятельности и боевой работы», – отметил Белоусов.

    Блочно-модульные городки полностью автономны и оснащены всеми необходимыми системами жизнеобеспечения – электроснабжением, отоплением, санузлами, водоснабжением и водоотведением. Пространства укомплектованы мебелью и бытовой техникой, в том числе стиральными машинами, холодильниками, микроволновыми печами и кондиционерами.

    На территории каждого городка предусмотрены спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната для чистки обмундирования, досуговая и столовая зоны, а также продуктовый склад и канцелярия.

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    27 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине на фоне дискуссии о снятии ограничений по дальности ударов. Основная причина такого шага – желание Берлина избежать недовольства со стороны граждан, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.

    «Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

    Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

    Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

    По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

    Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

    В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

    Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

    Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

    На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.

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    27 мая 2025, 04:24 • Новости дня
    Семья актера Калюжного проводила его в армию военной песней
    Семья актера Калюжного проводила его в армию военной песней
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Семья актера Глеба Калюжного, который после съемок в военной драме «Малыш» должен пройти срочную службу, проводила его в армию военной песней, сообщили СМИ.

    Родные Калюжного спели песню на слова русского поэта Демьяна Бедного: «Как родная меня мать провожала, / Как тут вся моя родня набежала. / А куда ж ты, паренек? / А куда ты?». В 8.00 мск актера ждут на призывном пункте в Москве, передает РЕН ТВ.

    Напомним, в марте против Калюжного возбудили дело за уклонение от армии. В апреле он приступил к съемкам в фильме «Малыш» в ДНР. Директор актера Григорий Сухов сообщил, что Калюжный отправится в войска после завершения съемок в конце мая. Калюжный известен своими ролями в сериалах «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки».

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