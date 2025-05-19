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Послы Евросоюза согласовали создание фонда милитаризации SAFE на 150 млрд евро
Дипломаты ЕС поддержали предложение Еврокомиссии по созданию фонда SAFE для повышения обороноспособности Евросоюза, сумма которого составит 150 млрд евро, сообщает Reuters.
Европейские дипломаты согласовали создание фонда милитаризации SAFE объемом 150 млрд евро, передает ТАСС. Как уточняет агентство, решение поддержали все послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе.
Фонд SAFE предназначен для укрепления безопасности и повышения обороноспособности Евросоюза. Принципиальное согласие по проекту достигнуто на уровне послов.
Окончательное решение по утверждению фонда примут главы министерств иностранных дел стран ЕС на плановой встрече, которая пройдет 20 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество. Британия и ЕС объявили о планах создать общий оборонный фонд. Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от Евросоюза.