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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

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    27 мая 2025, 12:11 • Новости дня

    Кремль сообщил о встрече Путина и лидера Йемена в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду намерен провести переговоры с главой руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Ришад Аль-Алими будет находиться в России с официальным визитом 28 мая, у него пройдут переговоры с главой российского государства, пояснили в Кремле, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы политики планируют обсудить развитие отношений двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме того, они затронут региональную повестку дня.

    Ранее о визите лидера Йемена в Россию сообщали в пресс-службе главы страны.

    26 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативы, направленные на противодействие западным ограничениям судоходства в Балтийском море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев отметил, что на фоне роста активности НАТО западные страны фактически совершают акты пиратства в регионе. В качестве примера был приведен недавний инцидент с попыткой задержания эстонскими военно-морскими силами при поддержке авиации НАТО российского гражданского судна Jaguar в Финском заливе, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что меры реагирования на попытки ограничить судоходство в Балтике недавно обсуждались на заседании президиума Морской коллегии. По его словам, подготовленные предложения были полностью поддержаны президентом России. Патрушев добавил, что совещание в Усть-Луге посвящено развитию транспортной инфраструктуры и диверсификации маршрутов в условиях возможных ограничений судоходства.

    Ранее Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. Он также отмечал эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что любые риски для интересов страны в Балтийском море будут сопровождаться ответными мерами.

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    26 мая 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые действуют против России, но сами не до конца ушли с российского рынка и вопреки заявлениям продолжают зарабатывать в России.

    Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов высказал мнение о необходимости ужесточения давления на иностранные IT-сервисы, которые объявили об уходе из России, но продолжают работать и получать прибыль в стране, передает ТАСС.

    «Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что Россия никого не выгоняла и предоставляла максимально благоприятные условия для работы на своем рынке. « А они пытаются нас душить. <...>Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», – указал глава государства.

    Путин отметил, что нужно разобраться в случаях, когда компании и пользователи, продолжают прибегать к иностранным сервисам, покинувшим российский рынок.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров.

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    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (3)
    26 мая 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти помогут компании «Вкусно и точка» в случае возможного возвращения McDonald’s на российский рынок, Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения американской компании на рынок страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с деловыми кругами в Кремле заявил, что Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения компании McDonald’s на рынок страны, передает ТАСС.

    Путин пообещал помощь руководству «Вкусно и точка» при урегулировании всех вопросов, связанных с возможным возвращением McDonald’s. Российский лидер спросил руководителя «Вкусно и точка» Олега Пароева о наличии права обратного выкупа у его «не очень добросовестных партнеров». Получив утвердительный ответ, Путин с юмором процитировал известную фразу: «Долги платят только трусы. Вот и здесь то же самое».

    Путин отметил, что подобные ситуации возникают и в других секторах экономики, когда западные компании желают вернуться. «Я говорю: пожалуйста, пусть возвращаются. Ну, только продумайте, на каких условиях. Если для вас выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно, вот и все», – указал Путин.

    Он подчеркнул, что условия возвращения должны быть выгодны российским игрокам, и пообещал всестороннюю поддержку. «У них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое. Если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу, как, что надо сделать. Есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем», – отметил президент России.

    Президент России Владимир Путин пообещал зайти в ресторан «Вкусно – и точка».

    Путин сообщил, что Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться.

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    26 мая 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров

    Путин заявил об уходе западных компаний из России по принуждению

    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на факт давления западных политических кругов на компании, что привело к их уходу с российского рынка.

    Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России отметил, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок под давлением западных политических элит, передает РИА «Новости». По его словам, это решение не было самостоятельным и стало результатом внешнего принуждения.

    Путин также добавил, что некоторые из ушедших компаний «подставили своих российских партнеров».

    Ранее Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок. Президент призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний. Он также заявил об уважении к оставшимся в России западным компаниям.

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    26 мая 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России

    Путин заявил о невозможности суверенитета без экономической самостоятельности

    Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о невозможности суверенитета страны без ее экономической самостоятельности. По его словам, достижение экономического суверенитета страны возможно только с участием российского бизнеса, особенно молодых предпринимателей.

    Путин заявил, что без экономического суверенитета невозможен никакой другой суверенитет государства, передает РИА «Новости». По его словам, именно на экономическом суверенитете зиждется все остальное, что составляет независимость страны.

    Путин отметил вклад российского бизнеса в развитие различных отраслей экономики, включая возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, индустрии и современных сервисов. Он также подчеркнул важную роль молодого поколения предпринимателей в этих достижениях.

    «Без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом все стоит, это фундамент», – заявил Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

    Ранее Путин подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций. Российская экономика продолжила расти, несмотря на внешнее санкционное давление, чему способствовали усилия отечественного бизнеса и трудовых коллективов.

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    26 мая 2025, 22:11 • Новости дня
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    @ Владимир Путин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Москве обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики, сообщил источник в МИД Турции.

    «В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая», – сообщил источник РИА «Новости».

    Также «обсуждались двусторонние вопросы в области экономики и энергетики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в ходе переговоров ключевым пунктом стал вопрос урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, с Фиданом в Москве встретился помощник президента России Владимир Мединский.

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    26 мая 2025, 18:39 • Новости дня
    Путин шуткой ответил на предложение наказывать за нарушения в импортозамещении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса выступил против введения уголовной ответственности для предпринимателей, использующих импортное оборудование вместо отечественного.

    Глава государства в ответ на инициативу заявил: «Кто в КГБ работал – я или он? Я считаю, что достаточно финансовых санкций». Об этом сообщает Ura.Ru.

    Ранее Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний.

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    26 мая 2025, 23:32 • Новости дня
    Эксперт: Отечественный бизнес не позволил Западу нанести ущерб экономике России

    Политолог Баширов: Сотрудничество государства и бизнеса помогло России адаптироваться к санкциям

    Эксперт: Отечественный бизнес не позволил Западу нанести ущерб экономике России
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительство России высоко ценит вклад отечественных предпринимателей в адаптацию национальной экономики к беспрецедентному санкционному давлению. Сотрудничество власти и бизнеса позволяет стране выстоять в непростой исторический период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов.

    «Предпринимательское сообщество играло важную роль в истории России. Еще во дореволюционные времена богатейшие купцы страны финансировали строительство церквей и фабрик. Сегодня бизнесмены также являются важной составляющей развития государства», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Россия вновь находится на острие исторических процессов. После начала СВО западные страны фактически поставили перед собой задачу по расшатыванию российской экономики. Но наши предприниматели с честью приняли вызовы времени и, применив инициативность и незаурядные лидерские качества, сумели не просто удержаться на плаву, но и добиться продолжения развития российской экономики. Неудивительно, что их успехи на этом направлении отметил и президент Владимир Путин», – подчеркнул он.

    По словам Баширова, в кратчайшие сроки был запущен процесс импортозамещения. «Обеспечение населения товарами первой необходимости и медикаментами легло на плечи не только больших корпораций, но и представителей малого и среднего бизнеса», – отмечает эксперт.

    «На этом фоне обязанностью государства становится максимальная поддержка предпринимателей в непростых условиях. Кооперация власти и частных инициатив стала залогом успешной адаптации России к беспрецедентному санкционному давлению. Диалог бизнеса и правительства не прекращается ни на минуту», – поясняет он.

    «Показательно, что Владимир Путин регулярно встречается с представителями «Деловой России» и РСПП. Кроме того, президент продолжает поддерживать крупные экономические форумы, например, ПМЭФ или ВЭФ. Это свидетельствует о признании важной роли предпринимателей, которых ни один западный бизнес заменить не сможет», – продолжает собеседник.

    «Поэтому в вопросе возвращения иностранных компаний президент будет последовательно занимать сторону российских фирм. Отечественные предприниматели не бросили свою страну в непростой исторический период, поэтому и власти не станут игнорировать их интересы», – заключил Баширов.

    Ранее Путин провел встречу с представителями деловых кругов, приуроченную ко Дню российского предпринимательства. Президент подчеркнул, что правительство намерено продолжить поддержку бизнеса. По его оценке, отечественные предприниматели «не стушевались» в период санкционного давления, а проявили деловую хватку, смекалку и хозяйственность. Он также добавил, что представителям частного сектора экономики удалось продемонстрировать истинные лидерские качества.

    «Возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только с учетом интересов российского бизнеса», – подчеркнул Путин. По его мнению, ушедшим фирмам не стоит «стелить дорожку» в вопросе обратного выкупа своих мощностей.

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    26 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад пытается выставить Россию виноватой в событиях на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал государственный переворот на Украине в 2014 году кровавым.

    Путин в ходе встречи с российскими деловыми кругами отметил: «Не мы же организовали госпереворот на Украине, все время нам говорили, что должна быть демократия, выборы. Госпереворот совершили – и все, как будто так и надо, кровавый причем. И пошли дальше подавлять там Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов, просто нелепо», передает ТАСС.

    Глава государства также заявил: «Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми в этом».

    В среду президент США Дональд Трамп выразил уверенность в победе России на Украине.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.

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    26 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с представителями деловых кругов подчеркнул, что возвращение ушедших компаний не будет сопровождаться какими-либо льготами или преференциями, передает РИА «Новости». По его словам, уход иностранных компаний сопровождался серьезными трудностями для людей, работавших в этих организациях.

    «Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили в принципе коллективы трудовые в достаточно сложное положение, я правильно понимаю?.. Они поставили всех в трудное положение, смылись, так. А теперь если захотят вернуться, мы что им, дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров. Он также призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании.

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    26 мая 2025, 17:15 • Новости дня
    Путин: Экономика России стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия вышла на четвертое место в мире по объему экономики, рассчитанному по паритету покупательной способности.

    «То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», – сказал президент на встрече с представителями предпринимательских кругов, передает ТАСС.

    Он отметил, что в последние два года «в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях» экономика России росла опережающими темпами. «Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом – 4,3%. Хороший показатель», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин отметил, что ускорение экономического роста страны связано не только с развитием оборонной промышленности, но и с успехами в виноделии, гостеприимстве и высоких технологиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжила расти даже в условиях внешнего санкционного давления. Он также отметил, что для страны необходима мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ может понизить ключевую ставку.

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    26 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о бесперебойных поставках медоборудования из США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов отметил роль американских компаний, сохранявших обслуживание и поставки медицинского оборудования для России.

    Глава государства отметил, что «после начала известных событий» многие западные, прежде всего европейские, компании отказались не только от поставок, но и от обслуживания медицинской техники, передает ТАСС. В то же время, по его словам, американские компании осуществляли все обязательства полностью.

    Путин заявил: «К сожалению, когда начали происходить известные события, некоторые западные компании начали отказывать нам не только в поставках оборудования, но даже в обслуживании этого оборудования медицинского. Кстати говоря, американские компании не отказывали, они поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские многие соскочили».

    Ранее Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию.

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    26 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин назвал разработку отечественного ПО вопросом безопасности России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработка отечественного программного обеспечения является вопросом национальной безопасности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса.

    Глава государства отметил, что в этом случае можно «совершенно обоснованно говорить об обеспечении национальной безопасности», сообщает Telegram-канал Кремля.

    Он подчеркнул, что еще в 2022 году ситуация с программным обеспечением была признана одним из наиболее серьезных вызовов для страны. Путин считает, что стратегической задачей государства должно стать многократное увеличение использования отечественного программного обеспечения в ключевых отраслях экономики.

    Ранее Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые продолжают зарабатывать на российском рынке после объявления об уходе.

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    26 мая 2025, 20:35 • Новости дня
    Путин отметил способность России преодолевать любые сложности

    Путин поблагодарил бизнес за успехи и призвал не останавливаться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул вклад граждан и предпринимателей в преодоление сложностей, выразив благодарность и призвав к дальнейшему развитию экономики страны.

    Глава государства в завершение встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что Россия всегда демонстрировала удивительную способность преодолевать любые сложности и проблемы, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин отметил, что такие успехи достигаются благодаря таланту и трудолюбию людей, а также организаторским способностям предпринимательского сообщества.

    Президент подчеркнул: «Многое сделано, хочу вас за это поблагодарить, но останавливаться на этом нельзя». Он призвал участников встречи продолжать работать над развитием экономики и укреплением позиций страны.

    Ранее Путин поздравил представителей российского бизнеса с профессиональным праздником, подчеркнув их ключевую роль в экономике страны. Он выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям.

    Также Путин подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций.

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    26 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Reuters: ХАМАС согласился на предложение США о перемирии с Израилем

    ХАМАС принял условия семидесятидневного перемирия и освобождения заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское движение согласилось на новое предложение США, предусматривающее освобождение десяти заложников и установление перемирия сроком на семьдесят дней.

    Палестинское движение ХАМАС согласилось на инициативу специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о прекращении боевых действий с Израилем, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По данным источника в ХАМАС, новая инициатива, переданная движению через посредников, предполагает освобождение десяти заложников и перемирие сроком на семьдесят дней.

    В течение этого временного промежутка стороны намерены обсудить условия постоянного прекращения огня при гарантиях Вашингтона. Отмечается, что решение о согласии ХАМАС было принято после консультаций с посредниками на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка ХАМАС атаковала Израиль осенью 2023 года, чтобы не допустить сближения между Тель-Авивом и Эр-Риядом.

    В Дохе начался новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта и Катара без предварительных условий.

    Тело одного из руководителей ХАМАС Мухаммеда Синвара обнаружили в подземном тоннеле под Хан-Юнисом вместе с десятью боевиками.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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