Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин высоко оценил мастерство актрисы Нееловой
Президент России Владимир Путин отметил выдающиеся заслуги актрисы Марины Нееловой во время торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле.
«Талант Марины Мстиславовны Неёловой, ее яркая индивидуальность, способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей разных поколений. И в театре, и в кино ее роли становились настоящим событием, а ее мастерство и самоотдача служат ориентиром для всего театрального сообщества», – цитирует Путина ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент Владимир Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда России. В пятницу в Большом Кремлевском дворце стартовала традиционная церемония вручения государственных наград.