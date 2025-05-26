Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?2 комментария
Кремль назвал двусторонние отношения темой визита Фидана
Песков сообщил о предстоящем обсуждении двусторонних отношений России и Турции
В предстоящих переговорах между главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом основное внимание сосредоточится на развитии двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, главной темой российско-турецких контактов в рамках визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию станет обсуждение двусторонних отношений, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Фидан прибывает для переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен провести переговоры с советником президента России Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным во время визита в Москву.