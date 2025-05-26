Сборная России по хоккею возглавила международный рейтинг IIHF

Tекст: Антон Антонов

По итогам турнира Канада, проиграв в четвертьфинале, опускается сразу на четвертое место. Российская команда поднимается со второго на первое. На второе место выходит команда США, третьими окажутся швейцарцы, передает РИА «Новости».

Сборная России по хоккею по итогам чемпионатов мира ежегодно получает 1520 очков как бронзовый призер, поскольку на момент отстранения занимала третье место в рейтинге. Источники сообщают, что на майском конгрессе IIHF в Стокгольме не обсуждался вопрос изменения системы подсчета очков.

Президент IIHF Люк Тардиф ранее отмечал, что координационный комитет организации предложит более адаптированные к ситуации правила из-за претензий национальных федераций.

Ожидается, что лидерство России в рейтинге вызовет недовольство у представителей Швеции, Финляндии и Чехии, которые могут вновь предложить изменить систему начисления баллов, передает ТАСС.

В 2026 году позиции россиян ухудшатся, так как сгорят баллы за серебро Олимпиады в Пекине 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, команда США одержала победу над сборной Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею в Стокгольме. IIHF приняла решение не допускать сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года. В 2022 году совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.