В Северной Корее задержали чиновников после неудачного спуска эсминца

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Северной Кореи арестовали троих сотрудников судостроительного завода после неудачного спуска на воду нового эсминца ВМС, сообщает The New York Times со ссылкой на данные государственного агентства KCNA. Среди задержанных – главный инженер верфи в Чонгджине на северо-восточном побережье страны, руководитель цеха по строительству корпусов и заместитель управляющего по административным вопросам.

Инцидент произошел на прошлой неделе во время церемонии, на которой присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным KCNA, запуск нового эсминца водоизмещением 5000 тонн был призван продемонстрировать успехи в модернизации флота Северной Кореи.

Однако, как передают государственные СМИ, при попытке спустить корабль на воду судно потеряло равновесие. На спутниковых снимках после инцидента видно, что эсминец оказался на боку: корма в воде, а нос застрял на стапеле. Судно после этого было накрыто синими брезентами, предположительно, для защиты от спутниковых наблюдений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на судостроительном заводе в Чхонджине произошла крупная авария при спуске нового эсминца водоизмещением 5000 тонн, что вызвало недовольство Ким Чен Ына действиями руководства. Власти Южной Кореи заявили, что новый эсминец КНДР не получил серьезных повреждений в результате инцидента.