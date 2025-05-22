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Стало известно о серьезной аварии при спуске на воду эсминца КНДР
На судостроительном заводе в Чхонджине произошла крупная авария при спуске нового эсминца водоизмещением 5 тыс. тонн, что вызвало нарекания Ким Чен Ына по поводу халатности руководства.
Серьезная авария произошла в КНДР 21 мая при спуске на воду нового эсминца водоизмещением 5 тыс. тонн на судостроительном заводе в Чхонджине, передает РИА «Новости».
На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. ЦТАК сообщает, что из-за небрежного руководства и ошибок в управлении процессом не была обеспечена параллельность движения платформы. Из-за этого корма эсминца преждевременно сошла с направляющих, в результате чего судно село на мель. В некоторых местах корпус корабля получил повреждения, нарушившие его баланс, а носовая часть осталась на стапеле.
«Товарищ Ким Чен Ын, наблюдавший за всем процессом, решительно заявил, что это – серьезнейшая авария, вызванная чистой небрежностью, безответственностью, которую нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах. Он назвал произошедшее преступной халатностью», – приводит слова лидера публикация агентства.
Виновными в произошедшем он назвал руководство Отдела оборонной промышленности ЦК партии, Институт механики Академии наук, Политехнический университет имени Ким Чека, Центральное конструкторское бюро кораблестроения и работников завода. Ким Чен Ын предупредил, что ответственность этих лиц будет рассмотрена на предстоящем июньском пленуме ЦК партии.
Лидер КНДР также заявил, что восстановление эсминца – вопрос престижа и авторитета государства, и распорядился завершить все работы до пленума в июне. Кроме того, он дал поручения провести тщательное расследование аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын провел ракетные учения с ядерным сценарием. Загадочный корабль ВМС КНДР заставил понервничать даже США. Северокорейский эсминец «Чвэ Рен» прошел испытания различных видов вооружения, включая сверхзвуковые и стратегические крылатые ракеты.