При обстреле Каховки пострадали пять мирных жителей

При обстреле Каховки со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей

Tекст: Дарья Григоренко

Сообщается, что всего за сутки по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области было нанесено 40 ударов из ствольной артиллерии, передает РИА «Новости».

Представитель экстренных служб уточнил: «Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ в Каховке. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью».

Всего под огонь попали девять населенных пунктов: Таврийск, Новая Каховка, Каиры, Большие Копани, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка.

Ранее сообщалось, что в результате применения беспилотника по зданию администрации Новой Каховки были разрушены оконные проемы и повреждена отделка.

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