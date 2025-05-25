При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.9 комментариев
При обстреле Каховки пострадали пять мирных жителей
При обстреле Каховки со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
Пять человек получили ранения в результате обстрела Каховки, при этом атаке подверглись еще восемь населенных пунктов левого берега Днепра, сообщили в экстренных службах.
Сообщается, что всего за сутки по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области было нанесено 40 ударов из ствольной артиллерии, передает РИА «Новости».
Представитель экстренных служб уточнил: «Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ в Каховке. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью».
Всего под огонь попали девять населенных пунктов: Таврийск, Новая Каховка, Каиры, Большие Копани, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка.
Ранее сообщалось, что в результате применения беспилотника по зданию администрации Новой Каховки были разрушены оконные проемы и повреждена отделка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали трое мирных жителей. Военные России уничтожили три катера ВСУ на Днепре. Военнослужащие ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.