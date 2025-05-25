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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Какое выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    25 мая 2025, 08:16 • Новости дня

    Здание администрации Новой Каховки подверглось атаке украинского дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате применения беспилотника по зданию администрации Новой Каховки были разрушены оконные проемы и повреждена отделка.

    Здание администрации Новой Каховки в Херсонской области подверглось атаке с использованием беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС. В сообщении пресс-службы администрации указано, что из-за атаки были разрушены оконные проемы, частично пострадали стены, выбиты панели ОСБ с окон, а также повреждены потолочные панели, плитка на стенах и двери.

    Отмечается, что в результате удара пострадавших и жертв нет. Уточняется, что восстановительные работы в здании начнутся в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали трое мирных жителей. Военные России уничтожили три катера ВСУ на Днепре. Военнослужащие ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.

    24 мая 2025, 16:58 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы

    Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по контейнеровозу с военными грузами в порту Одессы

    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов, на борту судна находились безэкипажные катера, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 23 мая расчетами ОТРК «Искандер» был нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, доставлявшему военное имущество в порт Одесса. Удар также пришелся по складу контейнеров, располагавшемуся в порту.

    По данным оборонного ведомства, на пораженном судне находилось около ста контейнеров с военными грузами, включая безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. В результате ракетного удара последовала вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров.

    Огневое поражение привело к возникновению сильного пожара на территории порта.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что 23 мая в городе Одессе на Украине произошли несколько взрывов.

    Минобороны в субботу заявило, что российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Также вооруженные силы России нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине.

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    24 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову

    Sky News: Россия сосредоточила более 50 тысяч военных у границы Харькова

    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Более 50 тыс. российских военных, включая элитные подразделения, сосредоточены у границы с Харьковской областью, что может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, сообщает Sky News.

    Издание пишет, что российские вооруженные силы сосредоточили значительное военное присутствие у границы Харьковской области, передает «Газета.Ru».

    По информации британских журналистов, после освобождения Курской области в приграничном районе размещено более 50 тыс. российских военных.

    Военные аналитики считают, что у российской стороны есть примерно четыре месяца для возможного масштабного наступления до ухудшения погодных условий. Начальник штаба 13-й оперативной бригады Украины Андрей Помагайбус отметил, что якобы идет подготовка к активным наступательным операциям.

    Эксперт Sky News Майкл Кларк сообщил, что к границе переброшены элитные подразделения, включая десантные войска. По его мнению, Россия может планировать наступление либо на Харьков, либо на Сумы, не исключена также попытка взять под контроль значительную часть региона.

    Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о начале боев по освобождению города Купянска в Харьковской области.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные подошли к пригородам Купянска.

    Минобороны сообщило, что российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.

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    24 мая 2025, 14:20 • Видео
    Павел Дуров против Франции

    Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    24 мая 2025, 12:24 • Новости дня
    ПВО России сбила украинский МиГ-29
    ПВО России сбила украинский МиГ-29
    @ Air Force Command of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и более сотни беспилотников, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО за последние сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, а также уничтожили три управляемые авиабомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

    В сообщении российского Министерства обороны отмечается, что за тот же период были также уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    В апреле Киев сообщил о крушении своего истребителя F-16 в Сумской области. Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным западных СМИ, по истребителю выпустили три ракеты.

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    24 мая 2025, 16:37 • Новости дня
    Группа украинских снайперов уничтожена в боях за Ступочки в ДНР

    ВС России в боях за Ступочки уничтожили группу снайперов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В боях за населенный пункт Ступочки в Донецкой народной республике была ликвидирована группа снайперов украинской армии, сообщили силовики.

    Группа снайперов Вооруженных сил Украины была уничтожена в ходе боевых действий за село Ступочки, передает ТАСС.

    Сообщается, что операция была проведена силами 6-ой мотострелковой дивизии Южной группировки российских войск.

    Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Ступочки в ДНР. Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек.

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    24 мая 2025, 12:33 • Новости дня
    ВС России поразили центры ССО и авиации СБУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Российские военные за сутки нанесли поражение отдельному центру сил специальных операций и центру авиации Службы безопасности Украины, передает ТАСС. По данным Минобороны России, удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    В результате также были уничтожены склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Ведомство отметило, что удары наносились по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине.

    Кроме того, потери ВСУ за сутки составили около 1330 военнослужащих. На разных направлениях фронта украинская армия потеряла от 70 до 410 человек. Также за сутки были уничтожены танк и 31 боевая бронированная машина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новую Полтавку, расположенную между Красноармейском и Константиновкой. Валерий Залужный призвал Киев не надеяться на чудо и так называемого «белого лебедя». Российские войска также освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области.

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    24 мая 2025, 13:37 • Новости дня
    Еще 307 российских пленных вернулись с подконтрольной Киеву территории
    Еще 307 российских пленных вернулись с подконтрольной Киеву территории
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После нового этапа обмена пленными еще 307 российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной Киеву территории, проходят реабилитацию в Белоруссии.

    Операция по обмену пленными состоялась между Россией и Киевом, передает Telegram-канал Минобороны России. В результате 307 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной киевским властям территории. В настоящее время вернувшиеся военные находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. В рамках обмена Киеву были переданы 307 плененных военнослужащих вооруженных сил Украины. В сообщении отмечается, что в ближайшие дни планируется продолжить масштабный обмен, инициированный российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие, вернувшиеся на родину после обмена пленными, отметили значимость поддержки со стороны руководства страны и своих семей. Самолет с освобожденными из украинского плена россиянами приземлился в Подмосковье. Россия и Украина провели первую крупную передачу пленных по формуле «1000 на 1000».

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    24 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    В ВСУ признали слабость Patriot против российских баллистических ракет
    В ВСУ признали слабость Patriot против российских баллистических ракет
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-воздушные силы Украины признали трудности перехвата российских баллистических ракет американскими комплексами Patriot, которые стоят на вооружении ВСУ.

    Американские системы противовоздушной обороны Patriot испытывают сложности при перехвате российских баллистических ракет, передает РИА Новости.

    По словам представителя командования военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, эффективность этих комплексов оказалась ниже ожидаемой. Он отметил, что системы Patriot не всегда работают так, как того хотелось бы украинской стороне, а также подчеркнул, что прогнозировать точку перехвата для комплекса сложно.

    Тем временем российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и более сотни беспилотников.

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    24 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек
    Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Отрадного режет логистику ВСУ на Запорожье и Днепропетровской области, а взятие под контроль Ступочек дает возможность сжать клещи вокруг противника под Константиновкой, сообщили силовики.

    В российских силовых структурах подчеркнули, что освобождение Отрадного и Ступочек заметно осложняет снабжение ВСУ и расширяет оперативные возможности армии России, передает ТАСС.

    Силовики уточнили, что освобождение Отрадного нарушило логистические цепочки украинских войск, ведущие к Запорожью и в Днепропетровскую область.

    По их словам, сейчас перед российскими военными открылась дорога на Комар, который остается последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

    Также силовые структуры подчеркнули, что взятие Ступочек позволило сжать клещи вокруг украинских подразделений на константиновском и дзержинском направлениях.

    Минобороны заявило, что российские подразделения за сутки установили контроль над Локней в Сумской области. Военные также взяли под контроль населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР.

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    24 мая 2025, 12:38 • Новости дня
    Российские военные за сутки освободили Локню, Ступочки и Отрадное

    Tекст: Александра Юдина

    Военные подразделения России за последние сутки взяли под контроль Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в течение суток подразделения группировки «Север» успешно провели операцию по освобождению Локни. При этом южная группировка войск, по информации ведомства, взяла под контроль Ступочки. Восточная группировка освободила населенный пункт Отрадное, также находящийся в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ВСУ понесли колоссальные потери в районе Беловод. Украинские военные потеряли значительные резервы у Беловод, Локни и Водолаг. Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области.

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    24 мая 2025, 17:39 • Новости дня
    ВСУ оставили тела польских наемников при бегстве из Отрадного
    ВСУ оставили тела польских наемников при бегстве из Отрадного
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, покидая село Отрадное на границе с Днепропетровской областью, оставили тела погибших польских наемников, которых опознали по шевронам и флагам.

    Тела польских наемников были оставлены украинскими военными при отступлении из села Отрадное в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. Эту информацию подтвердил стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Акатуй.

    «Ну поляки попадались. Пацаны заходили и зачищали подвалы с домами, и видели поляков, погибших уже. Поняли по шевронам и флагам, что это они, и жетонам», – рассказал военнослужащий. Он подчеркнул, что отличить иностранных наемников удалось по характерным опознавательным знакам.

    По словам бойца, в ходе боев за населенный пункт было уничтожено большое количество техники и вооружения, произведённых в странах НАТО. Отрадное находится на границе с Днепропетровской областью и ранее контролировалось украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные подразделения России взяли под контроль населенный пункт Локня в Сумской области. Российские военные также освободили населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР. Минобороны подтвердило успехи российских войск за последние сутки.

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    24 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Военкоры назвали одну из целей удара «Геранями» по Киеву

    «Военкоры Русской Весны»: Одной из целей ударов по Киеву был завод «Антонов»

    Tекст: Вера Басилая

    Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов», сообщили военкоры.

    Военкоры опубликовали видео удара дронами «Герань» по Киеву, указав среди целей завод «Антонов». На этом предприятии производятся беспилотники, которые используются для налетов на территорию России, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Атака оказалась одной из крупнейших по масштабам с начала спецоперации на Украине. Она длилась более шести часов, в ней задействовали ударные беспилотники и баллистические ракеты.

    Украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что система ПВО Киева в этот раз проявила себя крайне пассивно. По его словам, работа средств противовоздушной обороны выглядела «очень вяло».

    Ранее ВС России нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине. В результате атаки были поражены производственные мощности предприятия, где изготавливали военную технику для ВСУ.

    МИД России заявил, что Россия ответит на атаку украинских БПЛА по российским регионам ударами по военным целям.

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    24 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Минобороны показало кадры с возвращением россиян из украинского плена

    Минобороны опубликовало видео возвращения военнослужащих из украинского плена

    Tекст: Вера Басилая

    Группа российских военнослужащих, покинувших территорию, находящуюся под контролем Киева, встретила возвращение на Родину с российскими, советскими и имперскими флагами.

    Видео возвращения российских военнослужащих с территории, контролируемой Киевом, было опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    В ролике видно, как солдаты встречают автобус, развернули российский триколор, флаг СССР и Российской империи. Военнослужащие трижды прокричали «Ура!».

    Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «тысяча на тысячу» с Киевом.

    В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.

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    24 мая 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Турции

    Захарова уличила замглавы МИД Украины во лжи о языке переговоров в Турции

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал в интервью местному телеканалу о прошедших в Стамбуле переговорах с российской делегацией, отметив, что общение велось через переводчика, что оказалось ложью, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    «Украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика», – приводит дипломат в своем Telegram-канале слова Кислицы.

    По ее словам, украинские представители «врут, как и всегда», потому что они лишь зачитали вступительный текст по-английски, а потом перешли на русский.

    «Какие же жалкие», – пожалела Захарова украинских коллег из внешнеполитического ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова отмечала, что киевский режим запрещает собственным гражданам говорить на русском языке, но даже на официальных переговорах общается по-русски.

    До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны пытаются обжаловать штрафы за использование русского языка и судиться с ним по этим вопросам.

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    24 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный групповой удар по предприятию ВПК Украины

    Российские войска нанесли удары по заводу ВПК и комплексу Patriot на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 23 мая было осуществлено массированное высокоточное поражение завода ракетного вооружения, центра радиотехнической разведки и позиции ЗРК Patriot на Украине, сообщили в Министерстве обороны России.

    Групповой удар по украинским военным объектам был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Удары пришлись по предприятию военно-промышленного комплекса на Украине, где производят ракетное вооружение и ударные беспилотные летательные аппараты, а также по центру радиотехнической разведки и позиции американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Все поставленные цели были успешно поражены. Назначенные объекты уничтожены, как сообщается в официальном сообщении ведомства.

    Российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также по складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и более сотни беспилотников.

    МИД России заявил, что Россия ответит на атаку украинских БПЛА по российским регионам ударами по военным целям.

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    25 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 95 сбитых над регионами России БПЛА за четыре часа

    Минобороны: Средствами ПВО над восемью регионами сбиты 95 БПЛА

    Минобороны сообщило о 95 сбитых над регионами России БПЛА за четыре часа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    «С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 20 – над Белгородской, 17 – над Курской областью, 16 – над Орловской, пять БПЛА – над Калужской областью, четыре – над Тульской, два – над Московским регионом и один дрон над территорией Республики Крым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало о 94-х сбитых за ночь пятницы и утро субботы беспилотниках над регионами страны, большинство из которых уничтожены над Белгородской областью.


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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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