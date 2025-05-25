Здание администрации Новой Каховки подверглось атаке украинского дрона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Здание администрации Новой Каховки в Херсонской области подверглось атаке с использованием беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС. В сообщении пресс-службы администрации указано, что из-за атаки были разрушены оконные проемы, частично пострадали стены, выбиты панели ОСБ с окон, а также повреждены потолочные панели, плитка на стенах и двери.

Отмечается, что в результате удара пострадавших и жертв нет. Уточняется, что восстановительные работы в здании начнутся в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали трое мирных жителей. Военные России уничтожили три катера ВСУ на Днепре. Военнослужащие ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.