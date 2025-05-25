При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Здание администрации Новой Каховки подверглось атаке украинского дрона
В результате применения беспилотника по зданию администрации Новой Каховки были разрушены оконные проемы и повреждена отделка.
Здание администрации Новой Каховки в Херсонской области подверглось атаке с использованием беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС. В сообщении пресс-службы администрации указано, что из-за атаки были разрушены оконные проемы, частично пострадали стены, выбиты панели ОСБ с окон, а также повреждены потолочные панели, плитка на стенах и двери.
Отмечается, что в результате удара пострадавших и жертв нет. Уточняется, что восстановительные работы в здании начнутся в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали трое мирных жителей. Военные России уничтожили три катера ВСУ на Днепре. Военнослужащие ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.